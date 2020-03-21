«Сама хожу на данные презентации посмотреть, какие нарушения есть». Как минские юристы оспаривают договора о покупках по завышенным ценам

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:

Да, ситуация сложная. Наверное, мы от нее уйдем, когда поймем, на каком этапе данная организация получает данные к нашим телефонам, к базе данных, каким образом они связываются. На сегодняшний день, действительно, нет такого механизма, который позволит выявить, каким образом данная организация получила доступ к личным данным потребителя.

Сама периодически хожу на данные презентации – посмотреть, каким образом они проводятся, какие нарушения есть, чтобы они были зафиксированы. Чтобы возможно было предупредить, в том числе по средствам массовой связи, что будьте аккуратны и не посещайте такие презентации. А если посещаете, внимательно читайте те документы, которые вам дают подписывать. И осознанно подходите к выбору товаров и услуг, которые вам предлагают.

Потому что это не только презентации. За прошлый год были случаи, когда потребителям навязывали ремонт окон, замену дверей. Они представляются работниками ЖЭС, и люди доверяют этим организациям и, не глядя, подписывают документ, в котором прописаны, действительно, большие суммы. И пенсионеры попадают в сложную ситуацию. Поэтому людям нужно быть очень внимательными и бдительными.