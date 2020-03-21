«Сама хожу на данные презентации посмотреть, какие нарушения есть». Как минские юристы оспаривают договора о покупках по завышенным ценам

О правах потребителей говорили в программе «Большой город».
Многие жители Минска невольно сталкиваются с навязчивыми звонками с предложением посетить презентацию того или иного товара. Как защитить свои права?
О правах потребителей говорили в программе «Большой город».
Многие жители Минска невольно сталкиваются с навязчивыми звонками с предложением посетить презентацию того или иного товара. Как защитить свои права?
Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Да, ситуация сложная. Наверное, мы от нее уйдем, когда поймем, на каком этапе данная организация получает данные к нашим телефонам, к базе данных, каким образом они связываются. На сегодняшний день, действительно, нет такого механизма, который позволит выявить, каким образом данная организация получила доступ к личным данным потребителя.
Сама периодически хожу на данные презентации – посмотреть, каким образом они проводятся, какие нарушения есть, чтобы они были зафиксированы. Чтобы возможно было предупредить, в том числе по средствам массовой связи, что будьте аккуратны и не посещайте такие презентации. А если посещаете, внимательно читайте те документы, которые вам дают подписывать. И осознанно подходите к выбору товаров и услуг, которые вам предлагают.
Потому что это не только презентации. За прошлый год были случаи, когда потребителям навязывали ремонт окон, замену дверей. Они представляются работниками ЖЭС, и люди доверяют этим организациям и, не глядя, подписывают документ, в котором прописаны, действительно, большие суммы. И пенсионеры попадают в сложную ситуацию. Поэтому людям нужно быть очень внимательными и бдительными.
Как отличить этот агрессивный маркетинг от мошенничества?
Дарина Гулюта:
Состав мошенничества предполагает, что людей вводят в заблуждение, пытаются завладеть их денежными средствами, ничего не давая взамен. Здесь, как правило, происходит, действительно, агрессивный маркетинг, когда людям продают что-то, то есть человек приобретает товар либо услугу, однако по завышенным ценам. На сегодня у нас свободное ценовое регулирование – как стороны определили стоимость товара либо услуг, такая она прописана в договоре. Просто потребителям необходимо быть более бдительными.
Если они подписали этот договор, значит, они видели эту сумму.
Дарина Гулюта:
Да. Всегда есть нюансы. Даже если они подписали договор и видели суммы, в судебном порядке мы оспаривали данные договора, признавали их недействительными. Потому что, как правило, эти люди, которые подписывают, могли быть без очков – это пенсионеры. Им не давали даже возможности прочитать этот договор. То есть если ты плохо видишь, ты подписал этот договор, тебе не разъяснили правовые последствия, не разъяснили все условия договора, данная сделка может быть судом признана недействительной. Мы стараемся восстановить справедливость.