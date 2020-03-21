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«Используем клещей, клопов, ос для защиты растений от вредителей». Как в Ждановичах выращивают эко-продукты

21 марта 2020 19:10
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Агрокомбинат «Ждановичи» для белорусского потребителя не нуждается в представлении.

«Используем клещей, клопов, ос для защиты растений от вредителей». Как в Ждановичах выращивают эко-продукты-1

Продукцию предприятия мы покупаем практически ежедневно. Молоко, мясо, мёд, овощи, фрукты и даже цветы. Но в контексте нового экорынка, строящегося в Валерьяново, выращивание чистой продукции ставит особые условия. В программе «Центральный регион» подробнее о белорусской эко-продукции.

«Используем клещей, клопов, ос для защиты растений от вредителей». Как в Ждановичах выращивают эко-продукты-4

«Используем клещей, клопов, ос для защиты растений от вредителей». Как в Ждановичах выращивают эко-продукты-6

Виктор Ковхуто, первый заместитель генерального директора УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:
У нас имеется свой участок, где мы выращиваем экологически чистую продукцию. Мы получили сертификат европейского образца, и на сегодня там выращивается порядка 16 разных культур. Это такие, как чеснок, огурец, помидор, голубика и так далее. С каждым годом наши специалисты-агрономы испытывают новые сорта и таким образом хотят расширить ассортимент выпускаемой нами продукции. На самом деле, получить сертификат европейского образца достаточно длительное время занимает и больших усилий. Потому что сначала нужно землю подготовить для производства экологически чистой продукции. Какое-то время еще производить продукцию, которая еще не является экологически чистой – то есть так называемая продукция переходного периода. И уже по истечению определенного срока мы получаем экологически чистую продукцию.

«Используем клещей, клопов, ос для защиты растений от вредителей». Как в Ждановичах выращивают эко-продукты-9

Среднестатистический потребитель и правда, напуган различными статистиками о количествах ядохимикатов, которые используют некоторые производители. Поэтому и главный критерий, например, для овощей и фруктов – качество, как с бабушкиной грядки. В Ждановичах используют метод, который точно успокоит любого противника пестицидов.

«Используем клещей, клопов, ос для защиты растений от вредителей». Как в Ждановичах выращивают эко-продукты-12

Александр Кришталёв, заместитель начальника производства по защите растений УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:
Внедряем уже не один год защиту биологическую – мы используем хищных насекомых, клещей, клопов, ос для защиты растений от вредителей, которые прилетают с улицы летом. На томатах мы используем клопов хищных. Тем самым можем получить экологически чистую продукцию без применения каких-то ядохимикатов.

«Используем клещей, клопов, ос для защиты растений от вредителей». Как в Ждановичах выращивают эко-продукты-15

Ковхуто Виктор:
Несомненно, экологически чистая продукция пользуется спросом. Но хочу сказать, что, в целом, продукция производителя белорусского, любого – она соответствует европейским стандартам. Единственное что – получить сертификат европейского образца – необходимо выполнение ряда требований.  Но, по сути, любая продукция любого производителя, которая выпускается в соответствии с белорусскими требованиями, ее можно считать экологически чистой. Я сейчас говорю не только про продукцию, которую производит агрокомбинат «Ждановичи», но и про всю белорусскую продукцию. И молочная продукция, и мясная. Мы планируем поставлять на экорынок, естественно, продукцию с нашего экоучастка, и также весь ассортимент продукции, которую производит комбинат.

# Фермеры в Беларуси # общество # Ковхуто Виктор

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