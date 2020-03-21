«Используем клещей, клопов, ос для защиты растений от вредителей». Как в Ждановичах выращивают эко-продукты

Агрокомбинат «Ждановичи» для белорусского потребителя не нуждается в представлении.

Продукцию предприятия мы покупаем практически ежедневно. Молоко, мясо, мёд, овощи, фрукты и даже цветы. Но в контексте нового экорынка, строящегося в Валерьяново, выращивание чистой продукции ставит особые условия. В программе «Центральный регион» – подробнее о белорусской эко-продукции.

Виктор Ковхуто, первый заместитель генерального директора УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:

У нас имеется свой участок, где мы выращиваем экологически чистую продукцию. Мы получили сертификат европейского образца, и на сегодня там выращивается порядка 16 разных культур. Это такие, как чеснок, огурец, помидор, голубика и так далее. С каждым годом наши специалисты-агрономы испытывают новые сорта и таким образом хотят расширить ассортимент выпускаемой нами продукции. На самом деле, получить сертификат европейского образца достаточно длительное время занимает и больших усилий. Потому что сначала нужно землю подготовить для производства экологически чистой продукции. Какое-то время еще производить продукцию, которая еще не является экологически чистой – то есть так называемая продукция переходного периода. И уже по истечению определенного срока мы получаем экологически чистую продукцию.

Среднестатистический потребитель и правда, напуган различными статистиками о количествах ядохимикатов, которые используют некоторые производители. Поэтому и главный критерий, например, для овощей и фруктов – качество, как с бабушкиной грядки. В Ждановичах используют метод, который точно успокоит любого противника пестицидов.

Александр Кришталёв, заместитель начальника производства по защите растений УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:

Внедряем уже не один год защиту биологическую – мы используем хищных насекомых, клещей, клопов, ос для защиты растений от вредителей, которые прилетают с улицы летом. На томатах мы используем клопов хищных. Тем самым можем получить экологически чистую продукцию без применения каких-то ядохимикатов.