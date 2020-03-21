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Собираетесь совершить крупную покупку? Советы юриста

21 марта 2020 19:09
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О правах потребителей говорили в программе «Большой город»

Собираетесь совершить крупную покупку? Советы юриста-1

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Потребителям, конечно же, хотелось бы посоветовать быть внимательней. Внимательно читать все документы, которые подписывают. Прежде, чем совершать какую-либо покупку, хотелось бы мне посоветовать разумно подойти к выбору. Подумать, насколько необходима эта покупка, не является ли это сиюминутным желанием, насколько это обосновано. И в случае, если принял решение, конечно же, читать документы, подписывать. Кассовый чек должен быть обязательно на руках у потребителя.

# Защита прав потребителей # общество # Дарина Гулюта # Илона Волынец

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