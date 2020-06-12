Прямой эфир

«Применяем все средства поражения». Как проходит подготовка белорусских лётчиков на Су-30СМ

12 июня 2020 07:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Воздушные бои, уничтожение наземных целей, разведка. Белорусские авиаторы активно осваивают многоцелевые истребители Су-30СМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Применяем все средства поражения». Как проходит подготовка белорусских лётчиков на Су-30СМ-1

Они поступили в состав военно-воздушных сил нашей страны в конце 2019 года.

Станислав Зась: «Это начало поэтапного перевооружения всех наших ВВС на новые типы самолётов»

«Применяем все средства поражения». Как проходит подготовка белорусских лётчиков на Су-30СМ-4

Сейчас, после практических полетов, летчики перешли к боевому применению средств поражения на авиационном полигоне.

«Применяем все средства поражения». Как проходит подготовка белорусских лётчиков на Су-30СМ-7

Юрий Пыжик, командир истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Выполнили все тренировки – воздушные цели, воздушные бои. Сейчас приступили к выполнению полетов на огневой полигон. Сегодня применяем все средства поражения – бомба, нары, пушка. Все, кто летал, – прямые попадания. Это говорит о том, что комплекс очень хороший и позволяет выполнить задачу на оценку «отлично».

«Применяем все средства поражения». Как проходит подготовка белорусских лётчиков на Су-30СМ-10

Нынешние полеты – это подготовка летчиков к самой ответственной задаче – боевому дежурству по охране воздушных границ страны.

До 2 тысяч км/час. Как проходят первые самостоятельные полёты белорусских лётчиков на новых истребителях Су-30СМ

«Применяем все средства поражения». Как проходит подготовка белорусских лётчиков на Су-30СМ-13

К этой миссии белорусские пилоты на Су-30СМ приступят уже в июле.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Юрий Пыжик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Отделение почты открылось в «Великом камне»
12 июня 2020 06:49

Отделение почты открылось в «Великом камне»

ПРООН передала белорусским медикам 70 тысяч медицинских перчаток
12 июня 2020 06:35

ПРООН передала белорусским медикам 70 тысяч медицинских перчаток

Комитет госконтроля открыл горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников
12 июня 2020 06:26

Комитет госконтроля открыл горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников