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Отделение почты открылось в «Великом камне»

12 июня 2020 06:49
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Новости Беларуси. Новое почтовое отделение появилось в «Великом камне». Оно открылось на первом этаже одного из жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отделение почты открылось в «Великом камне»-1

Пользоваться почтой теперь смогут как резиденты китайско-белорусского индустриального парка, так и жители новостроек. Пока в отделении работают три окошка – этого достаточно, чтобы избежать очередей.

Отделение почты открылось в «Великом камне»-4

Также здесь организована экспресс-доставка. Корреспонденцию можно перенаправить в именную ячейку либо заказать до востребования. Терминалы самообслуживания экономят время при отправке заказных писем.

Отделение почты открылось в «Великом камне»-7

12 июня также был выпущен в почтовое обращение специальный календарный штемпель с переводной датой для использования в почтовом отделении «Великого камня».

# Почта Беларуси # общество # Фотофакт

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