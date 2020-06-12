Комитет госконтроля открыл горячую линию по вопросам необоснованного увольнения работников

Новости Беларуси. Комитет госконтроля открывает 12 июня горячую линию. Она посвящена фактам необоснованного увольнения работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принимать звонки специалисты будут с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов.

Обратиться в контрольное ведомство вплоть до 19 июня смогут жители всех регионов страны. В частности, сообщить о незаконном увольнении либо принуждении к оному в период с 1 марта 2020 года и по настоящее время.

Президент Беларуси: «Мы никому не должны позволить обидеть простого человека»

Разобраться в причинах участившихся увольнений людей в частных фирмах на минувшем совещании по актуальным общественно-политическим вопросам поручил Президент.