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До 2 тысяч км/час. Как проходят первые самостоятельные полёты белорусских лётчиков на новых истребителях Су-30СМ

06 марта 2020 10:29
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Новости Беларуси. Белорусские летчики приступают к самостоятельным полетам на новых истребителях Су-30СМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши пилоты прошли теоретическую подготовку и сами провели первые тренировки. Разрешение поднимать воздушное судно в небо получили шесть военных летчиков авиабазы в Барановичах. Этот истребитель – апгрейд-версия привычного для наших военных самолета Су-27.

До 2 тысяч км/час. Как проходят первые самостоятельные полёты белорусских лётчиков на новых истребителях Су-30СМ-1

Напомним, в 2019 году с конвейера Иркутского авиационного завода в Беларусь доставили первые четыре из 12 закупленных самолетов. Модель позволяет развивать скорость более 2 тысяч км/час. И подходит как для выполнения боевых задач, так и для подготовки летчиков.

До 2 тысяч км/час. Как проходят первые самостоятельные полёты белорусских лётчиков на новых истребителях Су-30СМ-4

Юрий Пыжик, командир 61-й истребительной авиационной базы:
Первоначально летчики, инженерно-технический состав были отправлены группой для переучивания в Российскую Федерацию, в Липецк. Там переучились. Далее, после приезда, естественно, получение самолетов. Приступили мы переучиваться здесь, на базе нашей авиационной базы 61-й.

До 2 тысяч км/час. Как проходят первые самостоятельные полёты белорусских лётчиков на новых истребителях Су-30СМ-7

До 2 тысяч км/час. Как проходят первые самостоятельные полёты белорусских лётчиков на новых истребителях Су-30СМ-9

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО, начальник авиации:
От простого к сложному. Сейчас начинают полеты, осваиваются взлет-посадка, далее сложный пилотаж, воздушные бои, атаки наземных целей. Днем и ночью, в различных метеоусловиях, то есть дальше, дальше, дальше. Этот процесс очень многогранный: летчик учится практически всю жизнь.

Планируется также, что в 2020 году Су-30СМ, пилотируемые белорусскими летчиками, примут участие в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной. В 2019 году истребители поднимались в небо в День Независимости, однако тогда они прилетали из России под управлением российских специалистов.

До 2 тысяч км/час. Как проходят первые самостоятельные полёты белорусских лётчиков на новых истребителях Су-30СМ-12

До 2 тысяч км/час. Как проходят первые самостоятельные полёты белорусских лётчиков на новых истребителях Су-30СМ-14

До 2 тысяч км/час. Как проходят первые самостоятельные полёты белорусских лётчиков на новых истребителях Су-30СМ-16

До 2 тысяч км/час. Как проходят первые самостоятельные полёты белорусских лётчиков на новых истребителях Су-30СМ-18

До 2 тысяч км/час. Как проходят первые самостоятельные полёты белорусских лётчиков на новых истребителях Су-30СМ-20

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Юрий Пыжик # Александр Карев # Фотофакт

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