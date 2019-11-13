Станислав Зась: «Это начало поэтапного перевооружения всех наших ВВС на новые типы самолётов»

Новости Беларуси. Первая пара боевых истребителей Су-30СМ из запланированных 12 прибыла в Беларусь. 13 ноября они приземлились на аэродроме под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря этому ВВС и войска ПВО белорусской армии получат мощный инструмент для обеспечения военной безопасности.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодняшний день – он, без преувеличения, исторический для наших Вооруженных Сил, да и в целом важное событие для страны. Потому что впервые в истории суверенной Беларуси мы поставляем в боевой состав военно-воздушных сил нашей страны новые, современные многофункциональные истребители Су-30СМ.

Это уже наши, белорусские самолеты, которые будут пилотироваться нашими летчиками, уже прошедшими переподготовку Надо сказать, что необходимость перевооружения наших военно-воздушных сил на новые самолеты сформировалась достаточно давно. Она была вызвана тем, что истребители Ми-29, которые и в наши дни являются эффективными боевыми машинами, уже подошли к рубежу исчерпания своего ресурса и морального, и физического. К рубежу, за которым ремонт и продление ресурсов этих самолетов физически невозможны. Поэтому и возникла такая острая необходимость в поставке новых самолетов.

Получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы Российской Федерации Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Российской Федерацией об оказании помощи нам в решении этой сложной и очень затратной задачи. Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы Российской Федерации. Но, согласитесь, что это не одно и то же. Размещение здесь, на нашей земле, военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации. Поэтому мы стали опираться на собственные возможности. В этом процессе с самого начала непосредственно участвовал главнокомандующий Вооруженных Сил, глава нашего государства. Справедливости ради должен сказать, что без его непосредственного участия, поддержки мы бы эту задачу сейчас не решили.

Соответствующие средства были зарезервированы на счетах Министерства обороны достаточно давно Да, мы стали опираться на собственные возможности. Соответствующие средства были зарезервированы на счетах Министерства обороны достаточно давно. Проведена большая работа после этого по переподготовке летчиков, техников, инфраструктуры, руководящих документов, заключение договоров, контрактная работа. Сегодня мы уже имеем результат. Этот день еще знаменателен тем, что это начало поэтапного перевооружения всех наших ВВС на новые типы самолетов.