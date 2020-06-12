ПРООН передала белорусским медикам 70 тысяч медицинских перчаток

Новости Беларуси. Средства защиты на сумму более 20 тысяч рублей передали белорусским врачам представители Организации Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощь системе здравоохранения Беларуси – часть проекта ООН по содействию нашей стране при вступлении во Всемирную торговую организацию. 70 тысяч медицинских перчаток закуплены для поддержки наших медиков в борьбе с COVID-19. К инициативе также присоединилась Россия. Безопасность врачей сейчас одна из главных задач.

Александра Соловьева, постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси:

Наш проект поддержки вступления правительства Беларуси во Всемирную торговую организацию выступил таким средством поддержки непосредственных нужд, которые сейчас существуют. Мы очень благодарны за эти партнерства, и надеюсь, что мы будем наращивать и развивать их дальше на поддержку социально-экономических приоритетов, задач и вызовов, с которыми сталкивается Беларусь.