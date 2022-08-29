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«Могли бы и 7 тысяч, но всему своё время». Первых 6-тысячников наградили в Дзержинском районе

29 августа 2022 15:00
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Новости Беларуси. Первые в Беларуси комбайнеры-шеститысячники определились в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это представители сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи».

«Могли бы и 7 тысяч, но всему своё время». Первых 6-тысячников наградили в Дзержинском районе-1

Экипаж Сергея Максимца и Василия Зура не впервые в лидерах за жатву-2022. В копилке несколько наград высокой пробы. Урожай слаженным дуэтом они убирали на отечественном комбайне «Гомсельмаш». Кстати, аграрии Дзержинского района завершают жатву. Остались последние гектары. Намолот в общий каравай – почти 110 тысяч тонн.

«Могли бы и 7 тысяч, но всему своё время». Первых 6-тысячников наградили в Дзержинском районе-4

Сергей Максимец, механизатор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
Работаем рука в руку, понимаем с полуслова. Техника не подвела нас. Гордимся, «Крутогорье-Петковичи» намолотил шесть тысяч.

«Могли бы и 7 тысяч, но всему своё время». Первых 6-тысячников наградили в Дзержинском районе-7

Василий Зур, помощник механизатора сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
Тысяча давалась легко, можно сказать. Сопутствовала погода нам, здоровье. И вообще бодрила нас каждая тысяча – это все-таки стимул.

«Могли бы и 7 тысяч, но всему своё время». Первых 6-тысячников наградили в Дзержинском районе-10

Юрий Климаш, директор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
Это слаженная работа всего коллектива, тех людей, который посеяли, вырастили, подготовили такой урожай. Конечно, ребята, которые выиграли эту гонку, которые победили. На сегодня они единственные в стране, кто намолотил шесть тысяч.

«Могли бы и 7 тысяч, но всему своё время». Первых 6-тысячников наградили в Дзержинском районе-13

Максим Лысенко, председатель Дзержинского райисполкома:
Все сложилось. Во-первых, погодные условия позволили работать. Это и хозяйство, которое было настроено на серьезную работу, поэтому подобран был правильный экипаж. Могли бы и семь тысяч, но всему свое время.

«Могли бы и 7 тысяч, но всему своё время». Первых 6-тысячников наградили в Дзержинском районе-16

Центральный регион остается лидером жатвы. Здесь намолот приближается к двум миллионам тонн. Убрано 98 % площадей. Урожайность – 44,5 центнера с гектара.

# Уборочная кампания # общество # Сергей Максимец # Василий Зур # Юрий Климаш # Максим Лысенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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