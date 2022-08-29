Выездка, конкур, троеборье. С какого возраста можно заниматься конным спортом?

Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Конный спорт один из самых сложных и интересных видов спорта. Занимаясь им, у вас улучшится самооценка, укрепится иммунитет, также станет ровной осанка и повысится настроение.
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Конный спорт один из самых сложных и интересных видов спорта. Занимаясь им, у вас улучшится самооценка, укрепится иммунитет, также станет ровной осанка и повысится настроение.
Верховая езда на лошади – активный процесс синхронного взаимодействия. Животное управляется перемещением веса наездника, движениями его ног, ослаблением или натяжением поводьев. Какие виды езды вмещает в себя конный спорт?
Светлана Хмара, берейтор:
Существуют различные виды конного спорта – это выездка, конкур, троеборье, пробеги дистанционные, бега скоростные, вольтижировка, джигитовка и драйвинг на экипажах.
Лошади с ранних лет учатся самостоятельности в табуне и проходят сильную школу тренинга.
Владимир Краевский, начальник учебно-спортивного отдела Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства:
К двум годам их привозят на заезд. Лошадей уже приучают к седлу, к всаднику, к работе на определенных аллюрах: шаг, рысь, галоп, на прыжковую подготовку, на свободе начинается. В четыре года у них начинается специализация: конкур, выездка, троеборье. К шести годам иногда лошади из определенного направления конного спорта могут перейти в другое. Могут раскрыть свои качества лучше.
Лошади достаточно интуитивные животные, они готовы слушаться без какого-либо давления и подачи команды. Они как губки впитывают наши эмоции и чувствуют настроение. При выборе животного нужно обращать внимание на темперамент, комплекцию, гармоническую слаженность, уравновешенность и силу характера.
Светлана Хмара:
Для детей, конечно, для обучения в конном спорте выбирают лошадей более спокойных, уравновешенных, психологически стойких. В 5-6 лет уже начинают заниматься, учат посадке, управлению. Занятия с детьми проходят достаточно рано. Даже маленьких детей с 3-4 лет приводят на занятия.
Владимир Краевский:
9-10 лет – нормальный возраст, когда начинаются занятия для детей.
В этом возрасте ребенок осознает возложенную на него ответственность по уходу за животным и общению с ним. Стоит отметить, что сам тренировочный процесс – дело длительное и финансово затратное. Останутся самые стойкие, выносливые, с непреодолимым внутренним желанием.
Александр Зеленко, старший тренер Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства:
В любом случае прежде чем ребенка отдать на конный спорт, надо пройти медкомиссию.
Светлана Хмара:
В конном спорте есть определенные медицинские противопоказания к занятиям. Конечно, это регламент разных сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата.
Владимир Краевский:
Хронические заболевания, какие-то переломы таза может быть были, черепно-мозговые травмы, плохое зрение тоже может считаться противопоказанием. Занятия верховой ездой на любительском уровне очень полезны для сердца, иммунной системы, поддержания себя в тонусе.
В медицине такое лечение лошадьми называется иппотерапией. Оно показано малышам с различными расстройствами, рекомендовано всем возрастным категориям граждан. Главное – наличие желания.