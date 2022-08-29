Выездка, конкур, троеборье. С какого возраста можно заниматься конным спортом?

Эрика Лаврецкая, корреспондент: Конный спорт один из самых сложных и интересных видов спорта. Занимаясь им, у вас улучшится самооценка, укрепится иммунитет, также станет ровной осанка и повысится настроение.

Верховая езда на лошади – активный процесс синхронного взаимодействия. Животное управляется перемещением веса наездника, движениями его ног, ослаблением или натяжением поводьев. Какие виды езды вмещает в себя конный спорт?

Лошади с ранних лет учатся самостоятельности в табуне и проходят сильную школу тренинга.

Владимир Краевский, начальник учебно-спортивного отдела Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства: К двум годам их привозят на заезд. Лошадей уже приучают к седлу, к всаднику, к работе на определенных аллюрах: шаг, рысь, галоп, на прыжковую подготовку, на свободе начинается. В четыре года у них начинается специализация: конкур, выездка, троеборье. К шести годам иногда лошади из определенного направления конного спорта могут перейти в другое. Могут раскрыть свои качества лучше.

Лошади достаточно интуитивные животные, они готовы слушаться без какого-либо давления и подачи команды. Они как губки впитывают наши эмоции и чувствуют настроение. При выборе животного нужно обращать внимание на темперамент, комплекцию, гармоническую слаженность, уравновешенность и силу характера.

Светлана Хмара:

Для детей, конечно, для обучения в конном спорте выбирают лошадей более спокойных, уравновешенных, психологически стойких. В 5-6 лет уже начинают заниматься, учат посадке, управлению. Занятия с детьми проходят достаточно рано. Даже маленьких детей с 3-4 лет приводят на занятия.

Владимир Краевский:

9-10 лет – нормальный возраст, когда начинаются занятия для детей.

В этом возрасте ребенок осознает возложенную на него ответственность по уходу за животным и общению с ним. Стоит отметить, что сам тренировочный процесс – дело длительное и финансово затратное. Останутся самые стойкие, выносливые, с непреодолимым внутренним желанием.