Деревья должны быть вдалеке от полей и дорог. Секреты сбора берёзового сока

Новости Беларуси. Перерабатывающие предприятия Минской области увеличивают темпы заготовки березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Перерабатывающие предприятия Минской области увеличивают темпы заготовки березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сегодня производители выпускают несколько десятков наименований продукции. Самым популярным был и остается натуральный березовый сок. Кстати, лесхозы Минщины полагают заготовить свыше 4000 тонн полезного напитка.
О нормах и объемах сбора в Стародорожском районе – материал Ольги Шерстневой.
Каждое дерево, из которого заготавливают сок в лесном хозяйстве Стародорожского района, выбирают тщательно. Береза должна быть здоровой и со стволом не менее 20 сантиметров. К тому же находиться деревья должны далеко от полей и дорог, чтобы березовый сок получился экологически чистым.
Петр Чиж, ведущий инженер по лесозаготовке и переработке Стародорожского опытного лесхоза:
Сезон заготовки в Стародорожском опытном лесхозе в текущем году начался 10 марта. Это на неделю раньше, чем в прошлом году. Мы на сегодняшний день заготовили уже 147 тонн березового сока.
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