Деревья должны быть вдалеке от полей и дорог. Секреты сбора берёзового сока

Новости Беларуси. Перерабатывающие предприятия Минской области увеличивают темпы заготовки березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня производители выпускают несколько десятков наименований продукции. Самым популярным был и остается натуральный березовый сок. Кстати, лесхозы Минщины полагают заготовить свыше 4000 тонн полезного напитка. О нормах и объемах сбора в Стародорожском районе – материал Ольги Шерстневой.

Каждое дерево, из которого заготавливают сок в лесном хозяйстве Стародорожского района, выбирают тщательно. Береза ​​должна быть здоровой и со стволом не менее 20 сантиметров. К тому же находиться деревья должны далеко от полей и дорог, чтобы березовый сок получился экологически чистым.