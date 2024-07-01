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Приходовский о шоу-бизнесе и совместных проектах Президентского оркестра и СТВ. «Рецепт настоящего белоруса»

01 июля 2024 14:30
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Приходовский о шоу-бизнесе и совместных проектах Президентского оркестра и СТВ. «Рецепт настоящего белоруса»-1

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:
Доброе утро!

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Спасибо, что приехали к нам в программу.

Максим Приходовский:
Очень рад видеть.

Приходовский о шоу-бизнесе и совместных проектах Президентского оркестра и СТВ. «Рецепт настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
А если мы сделаем шашлычок?

Максим Приходовский:
Александр Александрович, если позволите – на «ты». Шашлык нас не поймет просто-напросто. Я от всего бы отказался и пошел бы в медицинский институт.

Приходовский о шоу-бизнесе и совместных проектах Президентского оркестра и СТВ. «Рецепт настоящего белоруса»-7

Александр Осенко:
Это мечта детства?

Максим Приходовский:
Работал лифтером в больнице.

Приходовский о шоу-бизнесе и совместных проектах Президентского оркестра и СТВ. «Рецепт настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
Сейчас у нас будет матч.

Максим Приходовский:
Вот я буду там ведущим, а исполнителем там будет Александр Александрович. Ну, как я придумал, а? Чемпионат Европы просто отдыхает

Александр Осенко:
Дудутки-2024.

Приходовский о шоу-бизнесе и совместных проектах Президентского оркестра и СТВ. «Рецепт настоящего белоруса»-13

Александр Осенко:
Кем ты видишь свою дочь?

Максим Приходовский:
Вот есть весь мир, а есть она, которая стоит выше мира.

Приходовский о шоу-бизнесе и совместных проектах Президентского оркестра и СТВ. «Рецепт настоящего белоруса»-16

Максим Приходовский:
75 % музыкального эфира радиостанции – белорусские артисты. Творите и делайте. Каждый мужчина должен построить дом.

Александр Осенко:
Построить тещу.

Максим Приходовский:
Красивый получается. Шикарно!

Смотрите 7 июля в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Интервью # общество # Александр Осенко # Максим Приходовский

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