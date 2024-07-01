Приходовский о шоу-бизнесе и совместных проектах Президентского оркестра и СТВ. «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Максим Приходовский, директор Дворца Республики:
Доброе утро!
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Спасибо, что приехали к нам в программу.
Максим Приходовский:
Очень рад видеть.
Александр Осенко:
А если мы сделаем шашлычок?
Максим Приходовский:
Александр Александрович, если позволите – на «ты». Шашлык нас не поймет просто-напросто. Я от всего бы отказался и пошел бы в медицинский институт.
Александр Осенко:
Это мечта детства?
Максим Приходовский:
Работал лифтером в больнице.
Александр Осенко:
Сейчас у нас будет матч.
Максим Приходовский:
Вот я буду там ведущим, а исполнителем там будет Александр Александрович. Ну, как я придумал, а? Чемпионат Европы просто отдыхает
Александр Осенко:
Дудутки-2024.
Александр Осенко:
Кем ты видишь свою дочь?
Максим Приходовский:
Вот есть весь мир, а есть она, которая стоит выше мира.
Максим Приходовский:
75 % музыкального эфира радиостанции – белорусские артисты. Творите и делайте. Каждый мужчина должен построить дом.
Александр Осенко:
Построить тещу.
Максим Приходовский:
Красивый получается. Шикарно!
Смотрите 7 июля в 10:15 на «РТР-Беларусь».