Приходовский о шоу-бизнесе и совместных проектах Президентского оркестра и СТВ. «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Доброе утро! Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Спасибо, что приехали к нам в программу. Максим Приходовский:

Очень рад видеть.

Александр Осенко:

А если мы сделаем шашлычок? Максим Приходовский:

Александр Александрович, если позволите – на «ты». Шашлык нас не поймет просто-напросто. Я от всего бы отказался и пошел бы в медицинский институт.

Александр Осенко:

Это мечта детства? Максим Приходовский:

Работал лифтером в больнице.

Александр Осенко:

Сейчас у нас будет матч. Максим Приходовский:

Вот я буду там ведущим, а исполнителем там будет Александр Александрович. Ну, как я придумал, а? Чемпионат Европы просто отдыхает Александр Осенко:

Дудутки-2024.

Александр Осенко:

Кем ты видишь свою дочь? Максим Приходовский:

Вот есть весь мир, а есть она, которая стоит выше мира.