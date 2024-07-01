Милиция Беларуси перешла на усиленный вариант несения службы

Беларусь готовится отметить День Независимости. 3 июля по всей стране запланировано множество праздничных мероприятий, в связи с чем правоохранители переведены на усиленный вариант несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство внутренних дел уже приступило к проведению подготовительных мероприятий, а также комплекса профилактических мер. Сотрудники МВД будут дежурить у всех праздничных площадок, обеспечивая порядок и безопасность белорусов и гостей нашей страны. На объектах железнодорожного и воздушного транспорта также усилены меры безопасности.