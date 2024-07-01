Милиция Беларуси перешла на усиленный вариант несения службы

Беларусь готовится отметить День Независимости. 3 июля по всей стране запланировано множество праздничных мероприятий, в связи с чем правоохранители переведены на усиленный вариант несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь готовится отметить День Независимости. 3 июля по всей стране запланировано множество праздничных мероприятий, в связи с чем правоохранители переведены на усиленный вариант несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министерство внутренних дел уже приступило к проведению подготовительных мероприятий, а также комплекса профилактических мер. Сотрудники МВД будут дежурить у всех праздничных площадок, обеспечивая порядок и безопасность белорусов и гостей нашей страны. На объектах железнодорожного и воздушного транспорта также усилены меры безопасности.
Помогать правоохранителям будут и спасатели. Бригады МЧС также выйдут на дежурство у мест проведения мероприятий 3 июля. Органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям разработаны соответствующие планы организации несения службы. В День Независимости на дежурство по всей республике заступят порядка 3 000 сотрудников МЧС и 1 300 единиц спецтехники.