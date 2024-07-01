Без права на выживание. На чьей совести «Озаричи»? Откровения выживших. «Вещий сон» – премьера на СТВ

Озаричский лагерь смерти – место, которого не должно было существовать. Место, самым страшным образом забравшее жизни и заключенных, и их спасителей. Как появились «Озаричи»? Почему план гитлеровцев провалился? И что могут рассказать выжившие? От сумерек к восходу – смотрите документальный фильм СТВ «Вещий сон: путь к свободе».

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