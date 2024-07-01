Без права на выживание. На чьей совести «Озаричи»? Откровения выживших. «Вещий сон» – премьера на СТВ
Озаричский лагерь смерти – место, которого не должно было существовать. Место, самым страшным образом забравшее жизни и заключенных, и их спасителей. Как появились «Озаричи»? Почему план гитлеровцев провалился? И что могут рассказать выжившие?
От сумерек к восходу – смотрите документальный фильм СТВ «Вещий сон: путь к свободе».
Невыносимая боль детства…
Как вермахт уничтожал белорусов?
Озаричский лагерь смерти нигде в немецкой документации так не проходит. Его как бы нет.
Концлагерь без права на выживание. На чьей совести «Озаричи»?
Они у Гитлера спрашивали. Он сказал: делайте, что хотите.
И почему живой щит не сработал?
Немецкая армия очень легко согласилась на условия переговоров.
Война глазами детей. Откровения выживших.
Десять суток – это был тот свет…
Специально к 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков – «Вещий сон: путь к свободе». Смотрите 3 июля на СТВ.