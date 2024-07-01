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Без права на выживание. На чьей совести «Озаричи»? Откровения выживших. «Вещий сон» – премьера на СТВ

01 июля 2024 14:07
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Озаричский лагерь смерти – место, которого не должно было существовать. Место, самым страшным образом забравшее жизни и заключенных, и их спасителей. Как появились «Озаричи»? Почему план гитлеровцев провалился? И что могут рассказать выжившие?

От сумерек к восходу – смотрите документальный фильм СТВ «Вещий сон: путь к свободе».

Без права на выживание. На чьей совести «Озаричи»? Откровения выживших. «Вещий сон» – премьера на СТВ-1

Невыносимая боль детства…

Без права на выживание. На чьей совести «Озаричи»? Откровения выживших. «Вещий сон» – премьера на СТВ-4

Как вермахт уничтожал белорусов?

Без права на выживание. На чьей совести «Озаричи»? Откровения выживших. «Вещий сон» – премьера на СТВ-7

Озаричский лагерь смерти нигде в немецкой документации так не проходит. Его как бы нет.

Без права на выживание. На чьей совести «Озаричи»? Откровения выживших. «Вещий сон» – премьера на СТВ-10

Концлагерь без права на выживание. На чьей совести «Озаричи»?

Без права на выживание. На чьей совести «Озаричи»? Откровения выживших. «Вещий сон» – премьера на СТВ-13

Они у Гитлера спрашивали. Он сказал: делайте, что хотите.

Без права на выживание. На чьей совести «Озаричи»? Откровения выживших. «Вещий сон» – премьера на СТВ-16

И почему живой щит не сработал?

Без права на выживание. На чьей совести «Озаричи»? Откровения выживших. «Вещий сон» – премьера на СТВ-19

Немецкая армия очень легко согласилась на условия переговоров.

Без права на выживание. На чьей совести «Озаричи»? Откровения выживших. «Вещий сон» – премьера на СТВ-22

Война глазами детей. Откровения выживших.

Десять суток – это был тот свет…

Без права на выживание. На чьей совести «Озаричи»? Откровения выживших. «Вещий сон» – премьера на СТВ-25

Специально к 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков – «Вещий сон: путь к свободе». Смотрите 3 июля на СТВ.

# Великая Отечественная война # общество

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