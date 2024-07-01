Игорь Сергеенко в преддверии 3 июля поздравил фронтовиков со знаковой датой в истории Беларуси

С благодарностью за отвагу и героизм. В преддверии Дня Независимости Беларуси председатель Палаты представителей встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В душевной обстановке за кружкой чая Игорь Сергеенко поздравил фронтовиков со знаковой датой для всей нашей страны и от всего сердца поблагодарил за их мужество и неоценимый вклад в общую Победу над нацистской Германией. Для них 3 июля – особенный день. И сегодня в памяти ветеранов свежи воспоминания о роковых событиях военных лет. Но, несмотря на все ужасы, что выпали на их долю, в своих сердцах тогда еще молодые солдаты и партизаны хранили неугасимый свет надежды на Победу.

Федор Фещенко, участник Великой Отечественной войны:

Состояние было уверенности. Уверенности в нашей Победе. Мы знали, что операция «Багратион» наступательная. Период постоянного ощущения, что ты не побеждаешь, а отбиваешься, прошел.

Елена Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Мама говорит: тебе повестка в военкомат. В мой день рождения меня призвали в армию. Мне было 18 лет. Была связисткой. Мальчики катушки таскали по полю, соединяли, где рвалось. Там же какая связь была. А я сидела за аппаратом, его соединяла.