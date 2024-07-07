Приходовский о Президенте: «Горжусь этим, потому что есть пример, как надо»

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Есть люди в моей жизни, которые для меня являются определенными авторитетами не по должностям, а потому что ты у этих людей что-то черпаешь. И черпаешь для себя, чтобы ты мог развиваться. Я как-то слышал, у нас же есть грубая фраза «лукашист» или «ябатька». Я скажу честно и откровенно, я горжусь этим, потому что есть пример, как надо, как нужно ко всему относиться, пахать 24 на 7. Я часто говорю: а если бы вы стали Президентом, что бы вы смогли сделать, чтобы была такая страна, которая есть у нас? И все резко ныряют вниз. Это яркий пример, как делать с точки зрения личности, с точки зрения человека.

Когда мы познакомились с тобой, это было случайное знакомство. Так повелось, когда люди становятся близкими и что-то черпают. Тоже от тебя много черпаю, говорю это искренне. Еще приведу красивый пример – Наталья Ивановна Кочанова. Ведь нужно быть такой женщиной, оставаясь женщиной, решать огромные государственные задачи. Это яркий пример государственных деятелей, с которых ты берешь пример.

Для меня яркий пример – мама. Мы ее практически не видели, потому что всегда были больные дети, для которых она была критически важна. Для меня пример – мой старший брат.