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В Витебске 46-летнему мужчине вынесли приговор за наcилие в отношении милиционера

02 декабря 2020 15:48
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Новости Беларуси. Суд Октябрьского района Витебска вынес приговор за применение физической силы к сотруднику милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске 46-летнему мужчине вынесли приговор за наcилие в отношении милиционера-1

На скамье подсудимых оказался 46-летний житель областного центра. Еще в сентябре мужчина на несанкционированном митинге пытался помешать милиционеру выполнять служебные обязанности: намерено создавал конфликтную ситуацию, а также провоцировал сотрудника милиции на применение спецсредств.

В Витебске 46-летнему мужчине вынесли приговор за наcилие в отношении милиционера-4

Когда план не сработал, житель Витебска принялся угрожать милиционеру и даже нанес удар.

В Витебске 46-летнему мужчине вынесли приговор за наcилие в отношении милиционера-7

Кристина Матвеева, старший помощник прокурора Витебска:
Обвиняемый на судебном заседании фактически вину в совершенном преступлении не признал. Пояснил, что умышленно никаких ударов военнослужащему, а именно должностному лицу, исполняющему данные обязанности, причинять не собирался. Данный толчок был совершен им случайно. Но, вместе с тем, по приговору суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении. На основании санкций части 1-й статьи 366 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

В Витебске 46-летнему мужчине вынесли приговор за наcилие в отношении милиционера-10

Приговор суда в силу пока не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.

# Судебная система Беларуси # общество # Кристина Матвеева # Фотофакт

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