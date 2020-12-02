В Витебске 46-летнему мужчине вынесли приговор за наcилие в отношении милиционера

На скамье подсудимых оказался 46-летний житель областного центра. Еще в сентябре мужчина на несанкционированном митинге пытался помешать милиционеру выполнять служебные обязанности: намерено создавал конфликтную ситуацию, а также провоцировал сотрудника милиции на применение спецсредств.

Кристина Матвеева, старший помощник прокурора Витебска:

Обвиняемый на судебном заседании фактически вину в совершенном преступлении не признал. Пояснил, что умышленно никаких ударов военнослужащему, а именно должностному лицу, исполняющему данные обязанности, причинять не собирался. Данный толчок был совершен им случайно. Но, вместе с тем, по приговору суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении. На основании санкций части 1-й статьи 366-й Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.