Католики Беларуси отмечают Рождество. О важном в духовной жизни рассказал представитель духовенства

Новости Беларуси. Сегодня, 25 декабря, во всех католических храмах Беларуси проходят праздничные мессы. Верующие устремляются в костелы целыми семьями, а после собираются в кругу семьи за праздничным столом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш корреспондент Карина Верховцева выходит на прямую связь со студией.

Карина Верховцева, корреспондент:

Рождество Христово поистине самый душевный и теплый праздник. Поздравляю всех причастных к нему! Сейчас в костеле Пресвятой Троицы на Золотой горке, где мы находимся, основные богослужения начнутся в 11:00. Здесь уже собралось немало верующих. Они приходят на мессу целыми семьями. Точкой отсчета стало появление первой звезды на небе. Накануне католики устремились в храмы на ночную службу. Вчера весь день верующие держали строгий пост и ждали ту самую первую звезду, которая символизирует Вифлеемскую. Как встречают праздник, с каким мыслями, рассказал нам представитель духовенства.

Карина Верховцева:

З якімі думкамі традыцыйна беларусы праводзяць гэтае свята? Ксендз-каноник Юрий Санько, официальный представитель Конференции католических епископов Беларуси:

Хрыстос нарадзіўся, славім яго! Сёняшні дзень, безумоўна, гэта адзін з найважнейшых дзён у жыцці кожнага хрысціяніна пасля Пасхі, таму што гэтым днём распачынаецца незвычайная прыгода, калі Бог прыходзіць на зямлю, калі Бог аб’яўляецца ў чалавечым целе, как быць Богам з намі, каб мы мелі вось гэтую ўпэўненасць, што мы не пакінутыя, как мы мелі ўпэўненасць, што Бог дае нам шанец наноў зрабіць выбар – дабро ці зло. Канешне, кожны з нас перажывае гэты дзень з вялікай радасцю, таму што ўвогуле свята Божага нараджэння напоўнена таемнасцю, сямейнасцю, цеплынёю. І напрыканцы года, калі можа забеганыя трохі, змучаныя штодзённасцю, чакаюць гэтае свята, каб спыніцца, адпачыць, углядаючыся ў немаўлятка, можа на хвіліначку забыўшы пра свае штодзённыя клопаты, адкрыць сэрца на дабро, любоў, каб пазней дзяліцца гэтымі дарамі і ласкамі ў сваіх сем’ях, у сваім асяроддзі, у грамадстве. «Вечные христианские ценности придают нам сил». Президент поздравил белорусов с Рождеством Христовым. Карина Верховцева:

Вашы пажаданні беларусам, усім вернікам.

Ксендз-каноник Юрий Санько:

Жадаю ад шчырага сэрца не баяцца сустрэць Хрыста, не баяцца адчыніць для яго сэрца. Няхай наша сэрца стане вось гэтай стайней Віфлеемскай, как Езус, увайшоўшы ў яго, напоўніў дарамі, ласкамі. А наша заданне пазней гэтымі дарамі, ласкамі дзяліцца. Карина Верховцева:

Немного об истории этого места. Сегодня величественный каменный костел Пресвятой Троицы возвышается на улице Золотая Горка. Католический приход в Минске был основан в XIV веке королем Ягайло. Это самая старая католическая община в городе, о которой сохранились документальные сведения. Здесь по традиции установили главный символ Рождества – вертеп. Это макет Вифлеемского хлева с фигурками Марии и Иосифа. А перед мессой священник укладывает в ясли фигурку младенца Христа, этот обязательный ритуал повторяют в каждом храме.