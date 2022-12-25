Прямой эфир

Дворец Пусловских в Коссово открыли новогодним балом после реконструкции. Посмотрите, как преобразился комплекс

25 декабря 2022 09:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новогодним балом открыли Коссовский дворцово-парковый ансамбль после многолетней реконструкции. Памятник архитектуры XIX века начали восстанавливать почти 15 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дворец Пусловских в Коссово открыли новогодним балом после реконструкции. Посмотрите, как преобразился комплекс-1

Тонкое сплетение неоготики с элементами классицизма – таким оказался дамский каприз графини Пусловской. Коссовский дворец вмещает сотню комнат. На его строительство ушло 14 лет. Столько же понадобилось и реставраторам, чтобы восстановить жемчужину.

Дворец Пусловских в Коссово открыли новогодним балом после реконструкции. Посмотрите, как преобразился комплекс-4

Весь процесс оказался крайне сложным и трудоемким – специалисты воссоздали интерьеры ключевых залов и фасад, заменили все инженерные коммуникации.

Для музейной экспозиции в Коссово удалось собрать коллекцию антикварной мебели и предметов роскоши того периода. В сохранение историко-культурного наследия за 15 лет вложили порядка 34 миллионов рублей. Завершить масштабный проект по реконструкции – поручение главы государства Александра Лукашенко.

Дворец Пусловских в Коссово открыли новогодним балом после реконструкции. Посмотрите, как преобразился комплекс-7

Дворец Пусловских в Коссово открыли новогодним балом после реконструкции. Посмотрите, как преобразился комплекс-9

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Возрождение Коссовского дворцово-паркового комплекса произошло в новейшей истории нашей страны, независимой, суверенной Беларуси. И за небольшое время в мерках реставрации объект не просто преобразился, он радует всех жителей Брестской области, Республики Беларусь, и я уверен, всех многочисленных туристов, которые с удовольствием уже приезжают и будут приезжать сюда.

В день открытия дворец Пусловских вновь вспомнил свое бальное прошлое. В его стенах зазвучали мелодии полонеза и вальса. В танце закружилась одаренная молодежь со всей Брестской области. Новогодний бал в Коссово станет традиционным.

Дворец Пусловских в Коссово открыли новогодним балом после реконструкции. Посмотрите, как преобразился комплекс-12

Мы безумно рады, что именно нам предстала возможность представлять наш областной лицей на балу. Безусловно, хочется поблагодарить организаторов за то, что у лучшей молодежи Брестчины есть возможность отдохнуть и принять участие в таком важном и значимом мероприятии.

Дворец Пусловских в Коссово открыли новогодним балом после реконструкции. Посмотрите, как преобразился комплекс-15

Безусловно, тут царит очень дружественная атмосфера. Несмотря на то, что все участники этого бала волновались, мы смогли преодолеть это волнение.

Дворец Пусловских в Коссово открыли новогодним балом после реконструкции. Посмотрите, как преобразился комплекс-18

Для нас это была большая честь – посетить этот прекрасный бал и увидеть прекрасный замок, подарил нам незабываемые ощущения.

Дворец Пусловских в Коссово открыли новогодним балом после реконструкции. Посмотрите, как преобразился комплекс-21

В год дворцово-музейный комплекс в Коссово встречает свыше 35 тысяч гостей. Во дворце также расположились гостиница и ресторан. Ежегодно количество туристов растет.

Дворец Пусловских в Коссово открыли новогодним балом после реконструкции. Посмотрите, как преобразился комплекс-24

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Достопримечательности Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Маркевич # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Католики Беларуси отмечают Рождество. О важном в духовной жизни рассказал представитель духовенства
25 декабря 2022 08:46

Католики Беларуси отмечают Рождество. О важном в духовной жизни рассказал представитель духовенства

Какие дни лучше всего подходят для посадки и посевов? Сверимся с лунным календарём в конце декабря
25 декабря 2022 08:25

Какие дни лучше всего подходят для посадки и посевов? Сверимся с лунным календарём в конце декабря

В трёх районах Гомельской области ограничили въезд в пограничную полосу. Как туда попасть при необходимости?
25 декабря 2022 08:07

В трёх районах Гомельской области ограничили въезд в пограничную полосу. Как туда попасть при необходимости?