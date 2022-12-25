Дворец Пусловских в Коссово открыли новогодним балом после реконструкции. Посмотрите, как преобразился комплекс

Новости Беларуси. Новогодним балом открыли Коссовский дворцово-парковый ансамбль после многолетней реконструкции. Памятник архитектуры XIX века начали восстанавливать почти 15 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тонкое сплетение неоготики с элементами классицизма – таким оказался дамский каприз графини Пусловской. Коссовский дворец вмещает сотню комнат. На его строительство ушло 14 лет. Столько же понадобилось и реставраторам, чтобы восстановить жемчужину.

Для музейной экспозиции в Коссово удалось собрать коллекцию антикварной мебели и предметов роскоши того периода. В сохранение историко-культурного наследия за 15 лет вложили порядка 34 миллионов рублей. Завершить масштабный проект по реконструкции – поручение главы государства Александра Лукашенко.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Возрождение Коссовского дворцово-паркового комплекса произошло в новейшей истории нашей страны, независимой, суверенной Беларуси. И за небольшое время в мерках реставрации объект не просто преобразился, он радует всех жителей Брестской области, Республики Беларусь, и я уверен, всех многочисленных туристов, которые с удовольствием уже приезжают и будут приезжать сюда.

В день открытия дворец Пусловских вновь вспомнил свое бальное прошлое. В его стенах зазвучали мелодии полонеза и вальса. В танце закружилась одаренная молодежь со всей Брестской области. Новогодний бал в Коссово станет традиционным.