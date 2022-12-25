Дворец Пусловских в Коссово открыли новогодним балом после реконструкции. Посмотрите, как преобразился комплекс

Новости Беларуси. Новогодним балом открыли Коссовский дворцово-парковый ансамбль после многолетней реконструкции. Памятник архитектуры XIX века начали восстанавливать почти 15 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новогодним балом открыли Коссовский дворцово-парковый ансамбль после многолетней реконструкции. Памятник архитектуры XIX века начали восстанавливать почти 15 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тонкое сплетение неоготики с элементами классицизма – таким оказался дамский каприз графини Пусловской. Коссовский дворец вмещает сотню комнат. На его строительство ушло 14 лет. Столько же понадобилось и реставраторам, чтобы восстановить жемчужину.
Весь процесс оказался крайне сложным и трудоемким – специалисты воссоздали интерьеры ключевых залов и фасад, заменили все инженерные коммуникации.
Для музейной экспозиции в Коссово удалось собрать коллекцию антикварной мебели и предметов роскоши того периода. В сохранение историко-культурного наследия за 15 лет вложили порядка 34 миллионов рублей. Завершить масштабный проект по реконструкции – поручение главы государства Александра Лукашенко.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Возрождение Коссовского дворцово-паркового комплекса произошло в новейшей истории нашей страны, независимой, суверенной Беларуси. И за небольшое время в мерках реставрации объект не просто преобразился, он радует всех жителей Брестской области, Республики Беларусь, и я уверен, всех многочисленных туристов, которые с удовольствием уже приезжают и будут приезжать сюда.
В день открытия дворец Пусловских вновь вспомнил свое бальное прошлое. В его стенах зазвучали мелодии полонеза и вальса. В танце закружилась одаренная молодежь со всей Брестской области. Новогодний бал в Коссово станет традиционным.
Мы безумно рады, что именно нам предстала возможность представлять наш областной лицей на балу. Безусловно, хочется поблагодарить организаторов за то, что у лучшей молодежи Брестчины есть возможность отдохнуть и принять участие в таком важном и значимом мероприятии.
Безусловно, тут царит очень дружественная атмосфера. Несмотря на то, что все участники этого бала волновались, мы смогли преодолеть это волнение.
Для нас это была большая честь – посетить этот прекрасный бал и увидеть прекрасный замок, подарил нам незабываемые ощущения.
В год дворцово-музейный комплекс в Коссово встречает свыше 35 тысяч гостей. Во дворце также расположились гостиница и ресторан. Ежегодно количество туристов растет.
Подписывайтесь на нас в Telegram!