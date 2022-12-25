«Вечные христианские ценности придают нам сил». Президент поздравил белорусов с Рождеством Христовым

Новости Беларуси. Миллионы людей во всем мире встретили важнейший религиозный праздник – Рождество Христово. 25 декабря его отмечают верующие, которые придерживаются григорианского календаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Светлый праздник напоминает о том, что большой духовный путь каждого человека начинается с рождения в сердце маленьких ростков веры, надежды и любви. Вечные христианские ценности придают нам сил, объединяют народы и континенты, воодушевляют на бескорыстное служение ближнему, призывают к взаимоуважению и поиску компромиссов.

Рождественские торжества для белорусов всегда были благословенным временем, когда люди становятся добрее и милосерднее, уделяют внимание родным, помогают нуждающимся, укрепляют единство молитвой и созиданием. Этот день погружает нас в национальные традиции, которые исторически служат опорой общества.

Убежден, стремление к добрососедству, миру и согласию – залог счастливого будущего Беларуси.