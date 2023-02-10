Приготовить ужин под руководством профессионала. Чему можно научиться на кулинарном мастер-классе?

Индустрия развлечений. Сегодня есть масса вариантов, как хорошо провести время и отдохнуть. Предложения на любой вкус и кошелек – от различных мастер-классов до экстрима. О том, почему при таком огромном выборе некоторые сетуют, что некуда сходить, и как незабываемо провести свой досуг, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Я думаю, многим уже наскучило просто ходить в кафешки, рестораны, хочется чего-то такого интересного. Например, приготовить вкусный ужин под руководством профессионала. Дарья, к вам часто идут за такими впечатлениями?

Дарья Леонович, директор кулинарной школы:

Конечно, мы работаем – уже в январе нам исполнилось 12 лет. Поэтому, конечно, часто. Много всего интересного. У людей не перестает расти интерес к такому виду времяпровождения, поэтому часто. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Кулинарные мастер-классы, мне кажется, все популярнее с каждым годом. Честно, я поражаюсь, не проще ли на день рождения, какой-то праздник сходить в ресторан, а не стоять у плиты?

Elen, певица, основательница ивент-агентства:

Коллективная работа. Дарья Леонович:

Во-первых, это коллективная работа. Во-вторых, в плане дня рождения – это же вообще идеально. Со слов наших клиентов: ты приходишь, зовешь своих друзей, можешь не готовить. Готовят ужин в твой день рождения твои друзья. Алеся Лакина:

Они не хотят отдохнуть? Они пришли повеселиться, а не стоять у плиты. Дарья Леонович:

У нас есть супер шеф-повара, которые следят за этим процессом. Юлия Самусенко:

Алеся, для некоторых это развлечение просто. Дарья Леонович:

Вы уходите, вам не нужно мыть посуду, убирать – это вообще супер! Притом шеф-повара в ресторане – это люди, которые любят общаться, поэтому становятся вашими друзьями тоже. Очень хорошо для компании, которая между собой, бывает, не очень часто общается. На день рождения часто же зовете друга с одной стороны, другой. Очень хорошо получается им общаться именно в формате мастер-класса. То есть у вас общее дело – это здорово объединяет.

Elen:

Вы прямо с кастрюльками приезжаете? Дарья Леонович:

Нет. Юлия Самусенко:

Я думаю, есть уже готовая студия, где все это есть уже в наличии, кухня? Дарья Леонович:

Конечно, студия готова, вы просто выбираете меню и говорите количество гостей. Зовете своих гостей, приходите и получаете удовольствие. Юлия Самусенко:

Кто-нибудь уже пробовал вообще нечто подобное, такие кулинарные мастер-классы? Дарья Леонович:

Вы видите, из чего готовите. Это суперважно! Вы учитесь разбираться в мясе, рыбе – как почистить.