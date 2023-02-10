Приготовить ужин под руководством профессионала. Чему можно научиться на кулинарном мастер-классе?
Индустрия развлечений. Сегодня есть масса вариантов, как хорошо провести время и отдохнуть. Предложения на любой вкус и кошелек – от различных мастер-классов до экстрима. О том, почему при таком огромном выборе некоторые сетуют, что некуда сходить, и как незабываемо провести свой досуг, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Я думаю, многим уже наскучило просто ходить в кафешки, рестораны, хочется чего-то такого интересного. Например, приготовить вкусный ужин под руководством профессионала. Дарья, к вам часто идут за такими впечатлениями?
Дарья Леонович, директор кулинарной школы:
Конечно, мы работаем – уже в январе нам исполнилось 12 лет. Поэтому, конечно, часто. Много всего интересного. У людей не перестает расти интерес к такому виду времяпровождения, поэтому часто.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Кулинарные мастер-классы, мне кажется, все популярнее с каждым годом. Честно, я поражаюсь, не проще ли на день рождения, какой-то праздник сходить в ресторан, а не стоять у плиты?
Elen, певица, основательница ивент-агентства:
Коллективная работа.
Дарья Леонович:
Во-первых, это коллективная работа. Во-вторых, в плане дня рождения – это же вообще идеально. Со слов наших клиентов: ты приходишь, зовешь своих друзей, можешь не готовить. Готовят ужин в твой день рождения твои друзья.
Алеся Лакина:
Они не хотят отдохнуть? Они пришли повеселиться, а не стоять у плиты.
Дарья Леонович:
У нас есть супер шеф-повара, которые следят за этим процессом.
Юлия Самусенко:
Алеся, для некоторых это развлечение просто.
Дарья Леонович:
Вы уходите, вам не нужно мыть посуду, убирать – это вообще супер! Притом шеф-повара в ресторане – это люди, которые любят общаться, поэтому становятся вашими друзьями тоже. Очень хорошо для компании, которая между собой, бывает, не очень часто общается. На день рождения часто же зовете друга с одной стороны, другой. Очень хорошо получается им общаться именно в формате мастер-класса. То есть у вас общее дело – это здорово объединяет.
Elen:
Вы прямо с кастрюльками приезжаете?
Дарья Леонович:
Нет.
Юлия Самусенко:
Я думаю, есть уже готовая студия, где все это есть уже в наличии, кухня?
Дарья Леонович:
Конечно, студия готова, вы просто выбираете меню и говорите количество гостей. Зовете своих гостей, приходите и получаете удовольствие.
Юлия Самусенко:
Кто-нибудь уже пробовал вообще нечто подобное, такие кулинарные мастер-классы?
Дарья Леонович:
Вы видите, из чего готовите. Это суперважно! Вы учитесь разбираться в мясе, рыбе – как почистить.
Юлия Самусенко:
Вы какое-то меню предлагаете, то есть что можно приготовить?
Дарья Леонович:
Конечно, есть меню отдельно для корпоративных мероприятий и дней рождений. Есть наши групповые мастер-классы сборные, которые мы просто ставим в расписание, на них записываются абсолютно все, кому хочется.
Юлия Самусенко:
Для влюбленных? У нас 14 февраля накануне – что-то организовывается?
Дарья Леонович:
Конечно, у нас есть два романтических ужина.
Юлия Самусенко:
Возможно, это даже вариант не сблизиться, а даже поссориться?
Дарья Леонович:
Один раз было, когда жена мужу: «Давай. Что ты не можешь что ли?» То есть у них такой парный был. Благо, это все равно все-таки объединяет, поэтому все хорошо.
Алеся Лакина:
С детьми можно прийти?
Дарья Леонович:
Конечно, но желательно детей – отдельно, родителей – отдельно. То есть у нас есть формат семейных мероприятий, когда вы готовите вместе с детьми, а есть отдельно детский, отдельно взрослый, как правило, они не сильно пересекаются.
Юлия Самусенко:
Звучит это очень круто. Что по цене?
Дарья Леонович:
По цене сопоставимо с ужином в ресторане.
Алеся Лакина:
Рестораны, тоже согласитесь, разные бывают.
Дарья Леонович:
Совершенно верно, но я бы оценивала здесь, наверное, с той точки зрения, стоит ли это того? Это того стоит.
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