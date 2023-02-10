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«Мы накрыли 240 точек». Председатель КГК – о нелегальной торговле

10 февраля 2023 19:34
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Новости Беларуси. Отступления от линии государства в ценовой политике быть не может. Александр Лукашенко собрал в широком составе совещание по вопросам ценообразования, чтобы проконтролировать, как выполняются прежние поручения в этой сфере, и наметить следующие шаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы накрыли 240 точек». Председатель КГК – о нелегальной торговле-1

Алена Сырова, СТВ:
Глава государства затронул и чувствительную тему стабилизационных фондов. Она витает в воздухе последние пару лет. Но все никак не достигнем желаемого результата.

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«Мы накрыли 240 точек». Председатель КГК – о нелегальной торговле-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли:
Жизнь показала, что сегодня, когда идет оголтелая санкционная политика, надежда только на себя, на свои силы – она явилась самой правильной. И об этом тоже очень много говорил глава государства. Поэтому мы развернули белорусскую торговлю в сторону отечественных производителей. И то, что у нас по итогам прошлого года переломлен многолетний тренд на снижение доли отечественной продукции и мы долю эту увеличили за прошлый год на 1,7 % как по продовольственной, так и не по продовольственной группе товаров, это уже о многом говорит.

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Сегодняшнее совещание одномоментное и промежуточное подведение итогов работы в сфере ценообразования за последние несколько месяцев и выход на новый этап. Все причастные ведомства готовятся в скором времени представить изменения, которые выработают в том числе и при участии руководства торговых сетей, чтобы никто не остался в обиде. Ведь за исполнением нововведений продолжат пристально следить.

«Мы накрыли 240 точек». Председатель КГК – о нелегальной торговле-7

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Встречаются случаи, когда надбавка установлена 40 %, например, на фрукты и 150. Были случаи, когда поставки в бюджетные организации шли с наценкой 600 %. Конечно, в таких случаях мы поступаем достаточно жестко. Вплоть до того, что приостанавливаем деятельность таких объектов. И, как показывает практика, им хватает суток-двое, чтобы навести порядок и в ценах, и в ассортименте, и в санитарных нормах. Буквально на днях мы приостанавливали в Сенно. Там даже не смогли определить сроки годности того товара, который продавался. Конечно, это бардак.

Есть и другие случаи. На совещании сегодня поднимался вопрос. Это нелегальная торговля. Буквально в прошлом месяце у нас была операция по республике. Мы накрыли таких 240 точек. Когда сюда ввозится нелегальный товар, понятно, что не платятся никакие налоги, непонятного качества. Продается это через фиктивные фирмы, показывается какой-то маленький размер выручки. Легпром какую конкуренцию может составить таким товарам, которые могут себе позволить торговать по ценам существенно ниже? Но такого рода случаев становится меньше. И постепенно рынок становится в ту форму, в которой он должен быть.

Вот и получается, что в выстраивании работы заинтересованы все участники процесса. Так или иначе каждый по итогу оказывается тем самым потребителем, обычным покупателем, привыкшим к широкому ассортименту на полках, качественным продуктам и адекватным ценам. Уж только не желающим от этого отказываться.

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# Продукты питания # общество # Алексей Богданов # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Василий Герасимов # Фотофакт

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