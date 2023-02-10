«Мы накрыли 240 точек». Председатель КГК – о нелегальной торговле

Новости Беларуси. Отступления от линии государства в ценовой политике быть не может. Александр Лукашенко собрал в широком составе совещание по вопросам ценообразования, чтобы проконтролировать, как выполняются прежние поручения в этой сфере, и наметить следующие шаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

Глава государства затронул и чувствительную тему стабилизационных фондов. Она витает в воздухе последние пару лет. Но все никак не достигнем желаемого результата. Лукашенко – правительству: если мы опять начнем есть египетскую картошку – пеняйте на себя. Читайте здесь. В МАРТ заверили: нехватки белорусского не будет. Более того, наметилась обратная тенденция.