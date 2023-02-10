«Буйный, неадекватный, наркоман». С какими опасностями сталкиваются минские фельдшеры?
Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.
Татьяна Радомская, главный специалист отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Беларуси:
Мы привыкли относиться к медицине как к сфере услуг, к сожалению. Высокое предназначение врача далеко не всегда в обществе понимается и принимается. Ты мне обязан – это самый страшный посыл, на мой взгляд, который есть в обществе.
Схожая тональность и у наших следующих героинь – медиков столичной станции на Захарова. В Минске ежедневно в скорую обращаются более 3 000 человек, но по оценке самих врачей, четверть к неотложной помощи ни делом, ни телом.
Люди привыкли, что при любой непонятной ситуации первый вызов 103 – они разберутся во всем.
Буйный, неадекватный, наркоман – мы вызовем скорую, они разберутся. А то, что приедут три хрупкие девочки, вообще не волнует. Там будут стоять три здоровых мужика – приедет скорая, разберется. Для них же это нормально.
Последствия их роковой встречи до сих пор на лице. Очередной экстренный вызов в канун Нового года закончился синяками и ссадинами для всей бригады.
Он был пьяный, действительно не стоял на ногах. Таких пациентов мы обычно доставляем в стационар для дополнительного обследования. В отрезвитель их не везут, так как по протоколам алкогольная интоксикация средней степени должна доставляться в стационар.
Оставшись наедине, они приступили к осмотру. Легкое касание пациента, через мгновение – удар фельдшеру в лицо.
Моя коллега выбежала на улицу, и я сразу сообщила в 102. Потом мужчина попытался кинуться вслед за коллегой, я попросила его успокоиться, присесть на каталку, после чего получила удар с разворота, с кулака в бровь и глаз. И затем пациент пытался ударить в живот с ноги коллегу, стоя в дверях.
Девушкам чудом повезло, необходимый экипаж милиции был практически за углом. Пациента-дебошира задержали уже через пять минут.
Нам было обидно. Почему мы при выполнении своих должностных обязанностей должны сталкиваться с таким насилием, беспокоиться за свое здоровье, за свою жизнь? Едем помогать людям, а взамен получаем такую «благодарность».
Понять и простить столичные медики не смогли, да и особого желания извиниться у дебошира не было.
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