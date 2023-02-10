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«Буйный, неадекватный, наркоман». С какими опасностями сталкиваются минские фельдшеры?

10 февраля 2023 19:33
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Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

«Буйный, неадекватный, наркоман». С какими опасностями сталкиваются минские фельдшеры?-1

Татьяна Радомская, главный специалист отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Беларуси:
Мы привыкли относиться к медицине как к сфере услуг, к сожалению. Высокое предназначение врача далеко не всегда в обществе понимается и принимается. Ты мне обязан – это самый страшный посыл, на мой взгляд, который есть в обществе.

«Буйный, неадекватный, наркоман». С какими опасностями сталкиваются минские фельдшеры?-4

Схожая тональность и у наших следующих героинь – медиков столичной станции на Захарова. В Минске ежедневно в скорую обращаются более 3 000 человек, но по оценке самих врачей, четверть к неотложной помощи ни делом, ни телом.

Люди привыкли, что при любой непонятной ситуации первый вызов 103 – они разберутся во всем.

«Буйный, неадекватный, наркоман». С какими опасностями сталкиваются минские фельдшеры?-7

Буйный, неадекватный, наркоман – мы вызовем скорую, они разберутся. А то, что приедут три хрупкие девочки, вообще не волнует. Там будут стоять три здоровых мужика – приедет скорая, разберется. Для них же это нормально.

Последствия их роковой встречи до сих пор на лице. Очередной экстренный вызов в канун Нового года закончился синяками и ссадинами для всей бригады.

«Буйный, неадекватный, наркоман». С какими опасностями сталкиваются минские фельдшеры?-10

Он был пьяный, действительно не стоял на ногах. Таких пациентов мы обычно доставляем в стационар для дополнительного обследования. В отрезвитель их не везут, так как по протоколам алкогольная интоксикация средней степени должна доставляться в стационар.

Оставшись наедине, они приступили к осмотру. Легкое касание пациента, через мгновение – удар фельдшеру в лицо.

«Буйный, неадекватный, наркоман». С какими опасностями сталкиваются минские фельдшеры?-13

Моя коллега выбежала на улицу, и я сразу сообщила в 102. Потом мужчина попытался кинуться вслед за коллегой, я попросила его успокоиться, присесть на каталку, после чего получила удар с разворота, с кулака в бровь и глаз. И затем пациент пытался ударить в живот с ноги коллегу, стоя в дверях.

Девушкам чудом повезло, необходимый экипаж милиции был практически за углом. Пациента-дебошира задержали уже через пять минут.

«Буйный, неадекватный, наркоман». С какими опасностями сталкиваются минские фельдшеры?-16

Нам было обидно. Почему мы при выполнении своих должностных обязанностей должны сталкиваться с таким насилием, беспокоиться за свое здоровье, за свою жизнь? Едем помогать людям, а взамен получаем такую «благодарность».

Понять и простить столичные медики не смогли, да и особого желания извиниться у дебошира не было.

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# Скорая помощь # общество # Татьяна Радомская # Константин Герцев # Фотофакт

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