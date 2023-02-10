«Медики должны уметь защищаться». Какие меры предпринимает Минздрав?

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Татьяна Радомская, главный специалист отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Беларуси:

Медработников ведь учат, как обращаться с разными пациентами. Поведение с пациентами в состоянии алкогольного опьянения, в посталкогольном – это тоже предмет обучения. Константин Герцев, СТВ:

Согласитесь, что есть моменты, когда приезжают те же медики в квартиру – их трехэтажным матом. И кажется, почему бы не подать заявление? Это же оскорбление. Но медики говорят «бог с ним» и уезжают. Татьяна Радомская:

Это плохо. Медики должны уметь защищаться. Здесь я с вами абсолютно согласна. В Минздраве проблему признают, но панацею видят то ли в камерах видеонаблюдения на груди, то ли в дополнительной страховке, но оба варианта возможны только при корректировке действующего законодательства.

Татьяна Радомская:

Мы в декабре прошлого года подали предложение в Совет министров о дополнительном страховании некоторых категорий медицинских работников от противоправных действий иных лиц. Пока этот вопрос прорабатывается. Мы также поддержали инициативу об оснащении работников скорой помощи видеорегистраторами. Пока это только пилотный проект. Прорабатываются организационные, технические и юридические аспекты этой проблемы. К сожалению, пробелы в страховании – произвести страховые выплаты работникам, потерпевшим от противоправных действий. Положение о страховой деятельности говорит о том, что страховые выплаты получают только те работники, которые в результате травмы стали инвалидами. Пока решается вопрос, мы пошли по пути привлечения общественных организаций. У нас в профсоюзе создан фонд помощи потерпевшим от противоправных действий, и уже пять работников получили выплаты именно по поводу получения травмы от противоправных действий иных лиц. В белорусском парламенте медиков целая комиссия. Игорь Тавтын сам возглавлял станцию скорой помощи. В спешке смысла не видит, как и в обеспечении средствами защиты в виде тех же перцовых баллончиков.

Игорь Тавтын, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Когда человек применил какое-то орудие для самообороны, он должен понимать, что должен будет доказать, что применил правильно. И тут уже человек должен будет доказывать свою невиновность. Хорошо, если будут 2-3 человека, которые подтвердят, что не он первый начал. Но сегодня один человек говорит против другого. Есть у нас и Ассоциация врачей, медицинских работников, куда нужно обращаться. Не надо замалчивать эти случаи. Если мы молчим, мы показываем, что это можно беззаконно дальше нарушать. Моральные, этические нормы поведения в нашем обществе. И это будет как ком наращиваться больше и больше.