«Собираемся, все активисты Минска, и выезжаем к ним». Как волонтёры БРСМ помогают храмам?

Новости Беларуси. Волонтеры союза молодежи оказали посильную помощь строящемуся минскому храму Богоявления Господня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте будущей церкви почти выстроена колокольня, полным ходом идет возведение самого здания. Активисты БРСМ помогли расчистить территорию от зарослей кустарника, перенести и складировать дрова. Так студенческая молодежь поддержала республиканскую благотворительную акцию «Восстановление святынь Беларуси».

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Акция у нас проходит один раз в месяц, каждый территориальный комитет Минска у нас убирает в том или ином храме, благоустраивает территорию. Волонтеры постоянно принимают активное участие и даже сами изъявляют желание и организовывают данные акции.

Сергей Зинкевич, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» БГАТУ:

Нас приглашают сами храмы, мы собираемся, все активисты Минска, и выезжаем к ним. На территории храма мы делаем генеральную уборку, чистим плитку и тому подобное. На следующей неделе у нас пройдет снова акция в Храме-памятнике Всех Святых.