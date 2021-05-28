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«Собираемся, все активисты Минска, и выезжаем к ним». Как волонтёры БРСМ помогают храмам?

28 мая 2021 16:06
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Новости Беларуси. Волонтеры союза молодежи оказали посильную помощь строящемуся минскому храму Богоявления Господня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Собираемся, все активисты Минска, и выезжаем к ним». Как волонтёры БРСМ помогают храмам?-1

На месте будущей церкви почти выстроена колокольня, полным ходом идет возведение самого здания. Активисты БРСМ помогли расчистить территорию от зарослей кустарника, перенести и складировать дрова. Так студенческая молодежь поддержала республиканскую благотворительную акцию «Восстановление святынь Беларуси».

«Собираемся, все активисты Минска, и выезжаем к ним». Как волонтёры БРСМ помогают храмам?-4

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Акция у нас проходит один раз в месяц, каждый территориальный комитет Минска у нас убирает в том или ином храме, благоустраивает территорию. Волонтеры постоянно принимают активное участие и даже сами изъявляют желание и организовывают данные акции.

«Собираемся, все активисты Минска, и выезжаем к ним». Как волонтёры БРСМ помогают храмам?-7

Сергей Зинкевич, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» БГАТУ:
Нас приглашают сами храмы, мы собираемся, все активисты Минска, и выезжаем к ним. На территории храма мы делаем генеральную уборку, чистим плитку и тому подобное. На следующей неделе у нас пройдет снова акция в Храме-памятнике Всех Святых.

«Собираемся, все активисты Минска, и выезжаем к ним». Как волонтёры БРСМ помогают храмам?-10

Республиканский благотворительный проект «Восстановление святынь Беларуси» реализуется БРСМ не первый год.

# БРСМ # общество # Роман Бондарук # Сергей Зинкевич # Фотофакт

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