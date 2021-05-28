Григорий Азарёнок: «Они будут меня судить и, возможно, без суда и следствия грохнут»

Григорий Азаренок, политический обозреватель, автор программ «Тайные пружины политики» и «Орден Иуды»: В принципе, вообще поменялась вся жизнь. Да, вопреки обстоятельствам, вопреки этой травле, угрозам, вопреки опасениям, может быть, за свою жизнь, за жизнь родных, близких и так далее. Но у государства должен быть голос. И это, опять же, не громкие фразы, но... После Майдана без суда и следствия убили националисты одного человека. Не генерала «Беркута», не силовика высокопоставленного, не еще кого-то, не олигарха, который Януковича поддерживал. А убили журналиста и писателя Олеся Бузину. В центре Киева выстрелом в спину.

Григорий Азаренок:

Я уверен, что если произойдет государственный переворот, здесь моя, уж извините, личная заинтересованность, кроме моей идейной и человеческой поддержки Александра Лукашенко: они будут меня судить и, возможно, просто без суда и следствия грохнут. И это надо понимать. И не только меня. Но и Женю, и разорят дом Юли, и это все должны государственные журналисты понимать. Сидеть вот так вот на двух стульях сейчас – все равно они придут. Все равно Путило же писал еще летом: мы скоро займем дом на Коммунистической, 6 и здесь у нас будет такой отдел, а здесь у нас будет вот это вот. Потому что они настроены на агрессию, на кровь, на убийства. И они будут нас убивать. Пока нас защищает наше государство, и мы должны защищать его.