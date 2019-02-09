Прямой эфир

Корреспондент СТВ о «Минской лыжне»: «В следующем году мы будем точно готовы дать бой»

09 февраля 2019 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В 2019 году в «Минской лыжне» участвовали несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На старт вышли как высшие должностные лица страны, так и обычные горожане.

Корреспондент СТВ о «Минской лыжне»: «В следующем году мы будем точно готовы дать бой»-1

В этой гонке участвовали и журналисты. В том числе и нашего телеканала. Готовиться к ответственному старту им помогали профессиональные тренеры и даже олимпийские чемпионы.

Корреспондент СТВ о «Минской лыжне»: «В следующем году мы будем точно готовы дать бой»-4

Алёна Сырова, корреспондент ЗАО «СТВ»:
Очень большая гордость берет за то, что журналисты пула, отложив все свои дела, вечером после работы исправно тренировались. Мне кажется, что в следующем году мы будем точно готовы дать бой и как минимум за бронзу побороться.

Корреспондент СТВ о «Минской лыжне»: «В следующем году мы будем точно готовы дать бой»-7

Но самой красивой гонкой стал масс-старт среди женщин. На лыжи встали больше 20 участниц. После них соревнования продолжили представители силовых ведомств.

Александр Лукашенко: в Беларуси к следующей зиме наладят производство хороших отечественных лыж

На этом биатлонные гонки завершились и начались лыжные эстафеты. Самым зрелищным по праву считается массовый старт. В нем принимали участие все желающие, независимо от возраста и спортивной подготовки. 

Корреспондент СТВ о «Минской лыжне»: «В следующем году мы будем точно готовы дать бой»-10

Каждый участник «Минской лыжни» несмотря на результат, получил памятные медали. Однако команды отличились не только хорошими результатами, но и интересными названиями. Наверняка, такой творческий подход помогает на пути к победе.

Корреспондент СТВ о «Минской лыжне»: «В следующем году мы будем точно готовы дать бой»-13

Настроение отличное, несмотря на холод здесь такая теплая атмосфера. Нам все очень нравится.

Корреспондент СТВ о «Минской лыжне»: «В следующем году мы будем точно готовы дать бой»-16

Скучаем очень по Даше Домрачевой, по Скардино, Калинчик. По телевизору их не увидишь, так хоть вживую здесь можем их увидеть. Очень рады. Спасибо им большое, что дарят нам такие положительные эмоции, много счастья, много радости.

Корреспондент СТВ о «Минской лыжне»: «В следующем году мы будем точно готовы дать бой»-19

Повышенная активность наблюдалась не только на лыжне, но и на трибунах. Посмотреть на соревнование пришло несколько тысяч болельщиков, которые не сдерживали эмоций.

«К нам относятся, как к профессионалам»: «Мисс Беларусь-2018» рассказала об участии в «Минской лыжне»

«Минская лыжня» – настоящий спортивный праздник, который для Беларуси стал уже хорошей традицией. А проводить такие старты начали больше 30 лет назад.

«Гонка классная, стрельба, драйв»: эмоции участников «Минской лыжни» – в репортаже СТВ

# Минская лыжня # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я с детства на лыжах бегаю». Александр Лукашенко на «Минской лыжне»
09 февраля 2019 14:36

«Я с детства на лыжах бегаю». Александр Лукашенко на «Минской лыжне»

Александр Лукашенко: в Беларуси к следующей зиме наладят производство хороших отечественных лыж
09 февраля 2019 14:19

Александр Лукашенко: в Беларуси к следующей зиме наладят производство хороших отечественных лыж

Масштабный спортивный праздник «Минская лыжня – 2019»: как проходит рассказываем и показываем
09 февраля 2019 12:29

Масштабный спортивный праздник «Минская лыжня – 2019»: как проходит рассказываем и показываем