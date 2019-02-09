Корреспондент СТВ о «Минской лыжне»: «В следующем году мы будем точно готовы дать бой»

Новости Беларуси. В 2019 году в «Минской лыжне» участвовали несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На старт вышли как высшие должностные лица страны, так и обычные горожане.
Новости Беларуси. В 2019 году в «Минской лыжне» участвовали несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На старт вышли как высшие должностные лица страны, так и обычные горожане.
В этой гонке участвовали и журналисты. В том числе и нашего телеканала. Готовиться к ответственному старту им помогали профессиональные тренеры и даже олимпийские чемпионы.
Алёна Сырова, корреспондент ЗАО «СТВ»:
Очень большая гордость берет за то, что журналисты пула, отложив все свои дела, вечером после работы исправно тренировались. Мне кажется, что в следующем году мы будем точно готовы дать бой и как минимум за бронзу побороться.
Но самой красивой гонкой стал масс-старт среди женщин. На лыжи встали больше 20 участниц. После них соревнования продолжили представители силовых ведомств.
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На этом биатлонные гонки завершились и начались лыжные эстафеты. Самым зрелищным по праву считается массовый старт. В нем принимали участие все желающие, независимо от возраста и спортивной подготовки.
Каждый участник «Минской лыжни» несмотря на результат, получил памятные медали. Однако команды отличились не только хорошими результатами, но и интересными названиями. Наверняка, такой творческий подход помогает на пути к победе.
Настроение отличное, несмотря на холод здесь такая теплая атмосфера. Нам все очень нравится.
Скучаем очень по Даше Домрачевой, по Скардино, Калинчик. По телевизору их не увидишь, так хоть вживую здесь можем их увидеть. Очень рады. Спасибо им большое, что дарят нам такие положительные эмоции, много счастья, много радости.
Повышенная активность наблюдалась не только на лыжне, но и на трибунах. Посмотреть на соревнование пришло несколько тысяч болельщиков, которые не сдерживали эмоций.
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