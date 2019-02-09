Корреспондент СТВ о «Минской лыжне»: «В следующем году мы будем точно готовы дать бой»

Новости Беларуси. В 2019 году в «Минской лыжне» участвовали несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На старт вышли как высшие должностные лица страны, так и обычные горожане.

В этой гонке участвовали и журналисты. В том числе и нашего телеканала. Готовиться к ответственному старту им помогали профессиональные тренеры и даже олимпийские чемпионы.

Алёна Сырова, корреспондент ЗАО «СТВ»:

Очень большая гордость берет за то, что журналисты пула, отложив все свои дела, вечером после работы исправно тренировались. Мне кажется, что в следующем году мы будем точно готовы дать бой и как минимум за бронзу побороться.

Но самой красивой гонкой стал масс-старт среди женщин. На лыжи встали больше 20 участниц. После них соревнования продолжили представители силовых ведомств. Александр Лукашенко: в Беларуси к следующей зиме наладят производство хороших отечественных лыж На этом биатлонные гонки завершились и начались лыжные эстафеты. Самым зрелищным по праву считается массовый старт. В нем принимали участие все желающие, независимо от возраста и спортивной подготовки.

Каждый участник «Минской лыжни» несмотря на результат, получил памятные медали. Однако команды отличились не только хорошими результатами, но и интересными названиями. Наверняка, такой творческий подход помогает на пути к победе.

Настроение отличное, несмотря на холод здесь такая теплая атмосфера. Нам все очень нравится.