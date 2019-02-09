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«Главная наша боль – это память о тех, кто погиб». В Минске вспоминали погибших в Афганистане

09 февраля 2019 12:55
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Новости Беларуси. Афганистан для многих стал точкой невозврата. Через войну прошли более 30 тысяч белорусов, не вернулся домой 771 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов состоялась встреча с Белорусским союзом ветеранов войны.

«Главная наша боль – это память о тех, кто погиб». В Минске вспоминали погибших в Афганистане-1

С момента вывода советских войск прошло уже 30 лет. Напомним, в честь этой памятной даты ещё в октябре Александр Лукашенко учредил юбилейную медаль.

«Главная наша боль – это память о тех, кто погиб». В Минске вспоминали погибших в Афганистане-4

В эти дни наградят, в том числе и посмертно, всех исполнявших воинский и служебный долг в Афганистане.

«Главная наша боль – это память о тех, кто погиб». В Минске вспоминали погибших в Афганистане-7

Павел Крес, председатель Минской областной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:
Самая главная наша боль – это память о тех, кто погиб. Второе, я считаю для нас это очень важно,подхватить эстафету участников Великой Отечественной войны и всю нашу работу направить на заботу о тех, кто нуждается. Это участники Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты.

«Главная наша боль – это память о тех, кто погиб». В Минске вспоминали погибших в Афганистане-10

Погибших почтили минутой молчания. А затем боевые друзья, как они сами себя называют, за чашкой чая поделились моментами жизни и обсудили насущное.

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Фотофакт

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