«Главная наша боль – это память о тех, кто погиб». В Минске вспоминали погибших в Афганистане

Новости Беларуси. Афганистан для многих стал точкой невозврата. Через войну прошли более 30 тысяч белорусов, не вернулся домой 771 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов состоялась встреча с Белорусским союзом ветеранов войны.

С момента вывода советских войск прошло уже 30 лет. Напомним, в честь этой памятной даты ещё в октябре Александр Лукашенко учредил юбилейную медаль.

В эти дни наградят, в том числе и посмертно, всех исполнявших воинский и служебный долг в Афганистане.

Павел Крес, председатель Минской областной организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

Самая главная наша боль – это память о тех, кто погиб. Второе, я считаю для нас это очень важно, – подхватить эстафету участников Великой Отечественной войны и всю нашу работу направить на заботу о тех, кто нуждается. Это участники Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты.