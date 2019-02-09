От сварщика до директора. Названы имена 50 лауреатов премии «Человек года Витебщины»

Новости Беларуси. На севере страны назвали имена лауреатов ежегодной премии «Человек года Витебщины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшими по итогам 2018-го признаны 50 человек.

Это люди, которые внесли большой вклад в развитие своей малой родины. Новаторы, победители конкурсов и олимпиад, руководители передовых предприятий. Все те, кто каждодневную работу, превратил в дело всей своей жизни.

Дмитрий Дащёнок, электрогазосварщик нефтеперерабатывающего предприятия:

Каждый год в Беларуси уже последние почти 15 лет проводится конкурс сварщиков. Участвовал в аргонно-дуговой сварке, и занял первое место. Я считаю, я не больше умею. Просто со временем стал, видно, профессиональнее работать, с годами это приходит. Нарабатываешь навыки, тонкости все работы узнаешь и, соответственно, получается все лучше и лучше.