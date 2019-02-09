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От сварщика до директора. Названы имена 50 лауреатов премии «Человек года Витебщины»

09 февраля 2019 13:12
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Новости Беларуси. На севере страны назвали имена лауреатов ежегодной премии «Человек года Витебщины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшими по итогам 2018-го признаны 50 человек.

От сварщика до директора. Названы имена 50 лауреатов премии «Человек года Витебщины» -1

Это люди, которые внесли большой вклад в развитие своей малой родины. Новаторы, победители конкурсов и олимпиад, руководители передовых предприятий. Все те, кто каждодневную работу, превратил в дело всей своей жизни.

От сварщика до директора. Названы имена 50 лауреатов премии «Человек года Витебщины» -4

Дмитрий Дащёнок, электрогазосварщик нефтеперерабатывающего предприятия:
Каждый год в Беларуси уже последние почти 15 лет проводится конкурс сварщиков. Участвовал в аргонно-дуговой сварке, и занял первое место. Я считаю, я не больше умею. Просто со временем стал, видно, профессиональнее работать, с годами это приходит. Нарабатываешь навыки, тонкости все работы узнаешь и, соответственно, получается все лучше и лучше.

От сварщика до директора. Названы имена 50 лауреатов премии «Человек года Витебщины» -7

Конкурс в Витебской области проводится с 2009 года. За это время премию «Человек года Витебщины» получили около тысячи человек.

# Госнаграды # общество # Дмитрий Дащёно # Фотофакт

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