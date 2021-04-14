Придётся утеплиться. В Беларуси 14 апреля будет от 5 до 16 градусов

Новости Беларуси. В Беларуси про заморозки говорить не приходится. Тем не менее 14 апреля придется слегка утеплиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По стране облачная погода.

Временами осадки. Температура воздуха днем прогнозируется от 5 до 16 градусов тепла.

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