Понадобятся зонт и лёгкая одежда? Прогноз погоды в Беларуси на середину апреля

12 апреля, в понедельник, скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплом воздухе южных широт, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Во вторник, 13 апреля, республика окажется в теплой неустойчивой воздушной массе, распространяющейся с юга Европы. В среду погоду будет определять атмосферный фронт, который смещается с юго-запада Европы.

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:

Центральная апрельская неделя стартует теплой погодой. В области повышенного давления, сформированной в воздушной массе южных широт, в основном ожидается без осадков, лишь в дневные часы в крайних восточных и западных районах страны местами пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 13 апреля, в отдельных районах соберутся кратковременные дожди. В ночные часы температурный фон прогнозируется в пределах от +2 до +9°C, днем воздух будет прогреваться до +10 – +17°C, на юго-востоке страны до +20 градусов.