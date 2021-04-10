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Понадобятся зонт и лёгкая одежда? Прогноз погоды в Беларуси на середину апреля

10 апреля 2021 15:11
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12 апреля, в понедельник, скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплом воздухе южных широт, рассказали в программе «Плюс-минус».

Понадобятся зонт и лёгкая одежда? Прогноз погоды в Беларуси на середину апреля-1

Во вторник, 13 апреля, республика окажется в теплой неустойчивой воздушной массе, распространяющейся с юга Европы. В среду погоду будет определять атмосферный фронт, который смещается с юго-запада Европы.

Понадобятся зонт и лёгкая одежда? Прогноз погоды в Беларуси на середину апреля-4

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
Центральная апрельская неделя стартует теплой погодой. В области повышенного давления, сформированной в воздушной массе южных широт, в основном ожидается без осадков, лишь в дневные часы в крайних восточных и западных районах страны местами пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 13 апреля, в отдельных районах соберутся кратковременные дожди. В ночные часы температурный фон прогнозируется в пределах от +2 до +9°C, днем воздух будет прогреваться до +10 – +17°C, на юго-востоке страны до +20 градусов.

Понадобятся зонт и лёгкая одежда? Прогноз погоды в Беларуси на середину апреля-7

В середине недели страна окажется под влиянием контрастного атмосферного фронта. Ночью местами по стране, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в восточных районах возможны грозы. Фон ночной температуры будет колебаться от +2 градусов по северо-западу до +9°C по юго-востоку Беларуси. Днем термометры покажут от +6 до +13°C, на юго-востоке страны до +18°C.

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Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.   

Понадобятся зонт и лёгкая одежда? Прогноз погоды в Беларуси на середину апреля-10

Понадобятся зонт и лёгкая одежда? Прогноз погоды в Беларуси на середину апреля-12

Понадобятся зонт и лёгкая одежда? Прогноз погоды в Беларуси на середину апреля-14

Понадобятся зонт и лёгкая одежда? Прогноз погоды в Беларуси на середину апреля-16

Понадобятся зонт и лёгкая одежда? Прогноз погоды в Беларуси на середину апреля-18

Понадобятся зонт и лёгкая одежда? Прогноз погоды в Беларуси на середину апреля-20

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Ольга Федотова # Фотофакт

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