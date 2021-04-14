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«Почувствуют огромную разницу в качестве». В Могилёвскую область поступила новая техника для обслуживания сельских дорог

14 апреля 2021 07:36
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Новости Беларуси. В Могилевскую область поступила новая техника для обслуживания сельских дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Почувствуют огромную разницу в качестве». В Могилёвскую область поступила новая техника для обслуживания сельских дорог-1

Автогрейдеры получили сразу шесть районов, и это первое обновление парка за последние 12 лет. Современные машины – отечественного производства. Новинку буквально с конвейера приобрели в лизинг. До этого для обслуживания гравийных дорог использовали импортные автогрейдеры, которые приходилось покупать по 100 %-ной предоплате. Новые машины уже приступили к работе.

«Почувствуют огромную разницу в качестве». В Могилёвскую область поступила новая техника для обслуживания сельских дорог-4

Сергей Разумов, машинист автогрейдера Чаусского ДРСУ № 176:
Новая техника, она уже и лучше профилирует, и лучше делает дороги, убирает. А старая, она и ломалась. 20 лет было старой техники. Одна старушка была. Сейчас новая. Приятно работать.

«Почувствуют огромную разницу в качестве». В Могилёвскую область поступила новая техника для обслуживания сельских дорог-7

Андрей Калмыков, заместитель генерального директора предприятия «Могилевоблдорстрой»:
Люди очень довольны. Довольны предприятия, довольны райисполкомы. Ну и люди простые, граждане, которые живут и непосредственно связаны с нашими дорогами, конечно, они почувствуют огромную разницу в качестве вот этого ремонтного профилирования со старой техникой.

«Почувствуют огромную разницу в качестве». В Могилёвскую область поступила новая техника для обслуживания сельских дорог-10

Новые автогрейдеры могут работать круглый год. Зимой их планируют использовать для уборки снега.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Сергей Разумов # Андрей Калмыков # Фотофакт

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