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О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев

01 сентября 2020 16:21
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Новости Беларуси. 131 сотрудник внутренних дел пострадал во время акций протестов в Беларуси. 28 из них сейчас находятся в госпитале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди самых сложных травм – многочисленные переломы в результате наездов автомобилями оппозиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Юрий Караев.

Глава ведомства прокомментировал видео событий, которые происходили после 9 августа в Минске и регионах, а также поделился своим мнением о тех сообщениях, которые активно в эти дни распространяли некоторые интернет-ресурсы. Речь идет в том числе о милиционерах, демонстративно выбрасывающих свою форму, и о шокирующем заявлении несовершеннолетнего участника акции протестов.  

Рубрика «Мнение».  

О слухах об изнасиловании 16-летнего парня: «Диагноз у нас есть: там все только про челюстно-лицевую хирургию. И ни слова про все, что ниже»  

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-1

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Мне становится известно, что бродит устно передаваемое, потом и в интернете, история, что 16-летний мальчик в больнице, который спасен от разрыва прямой кишки, потому как был изнасилован палкой ПР-73. Меня это, конечно же, заинтересовало: неужели такие садисты служат в органах правопорядка? Если служат, то я должен их найти и от них избавиться.

Слухи распространяют так, что из всего массива информации про изнасилованных, разорванных и так далее наконец-таки один идентифицируется. Называется 3-я детская больница Минска, в которой даже врачи считают, что это произошло. И рассказывают об этом своим родственникам, те на работе – и весь город в ужасе.  

Я посылаю туда начальника уголовного розыска республики, исполняющего обязанности. Говорю: лично ты едешь, идешь по цепочке и находишь мне такого милиционера, который это совершил. И никто его прикрывать, закрывать и тихарить не собирается. Потому что если такое есть, нам с ним не по пути.  

Собирает материал, на следующий день приезжает, приходит ко мне и докладывает: «Товарищ министр, собран материал. В материале: такой мальчик есть». Установлен, вот оно. У него диагноз в материале есть, есть рапорт, есть первичный диагноз – там что-то связанно со скулами, челюстью. Дальше в этом материале, чтобы все понимали, насколько это доказательно, есть вторичный диагноз. Я лично помню, что там написано: «Пациент шутит с медперсоналом, самостоятельно передвигается по палате».  

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-4

И через два дня буквально он выписан, и теперь его найти невозможно. Но диагноз у нас есть: там все только про челюстно-лицевую хирургию, скажем так. И ни слова про все, что ниже. Врачи такого диагноза не подтверждают, смеются: «Такого не было».

«Вы видите, как заранее агрессивно настроены молодые люди»

Посмотрите, вы видите, как заранее агрессивно настроены молодые люди, сами нарываются на сотрудников органов внутренних дел, Госавтоинспекции, которые, в принципе, не собирались делать им никаких замечаний. Посмотрите, по характерно расставленным рукам, жестам – скорее всего, молодые люди находятся в состоянии алкогольного опьянения. Они вдвоем, втроем цепляются к пятерым сотрудникам ГАИ.  

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-7

А теперь посмотрите, как они по команде вот этого, в байке, бегут на сотрудников внутренних дел (подробнее – в видеоматериале). Это координатор. Толпа, которая изображает мирный протест, по своему составу состоит из одних бойцов.  

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-10

Вот это бросают 100 % коктейли Молотова – фанаты, или анархисты. Мы салюты на вооружении внутренних войск и ОМОНа не держим. Нам фейерверки на улице устраивать нечего.  

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-13

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-15

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-17

Вот, пытаются из плитки изготовить камни для бросания, делают баррикаду. Это Минск, улица Кальварийская, возле УВД области. Перегораживают дорогу, и скорая помощь не может проехать (это площадь Бангалор), потому что баррикада. А ведь в ней кто-то, наверное, нуждался.  

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-20

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-22

Коктейль Молотова в руке, хочет бросить. Вот, на Немиге нападение на омоновцев.

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-25

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-27

«Они были подготовлены. Они заранее одурманены Telegram-каналами»  

Они были подготовлены. Они заранее одурманены Telegram-каналами. Невзирая ни на какие результаты выборов, не дожидаясь их окончания, публикования, уже были к этому готовы и заряжены. Посмотрите, разве спонтанно такое может возникнуть?  

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-30

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-32

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-34

В отличие от дней, которые были после 11, 12 числа, когда вдруг появились по методике Шарпа (или по чьей-то еще) женщины с цветами – против насилия. А какой состав толпы вот здесь? Это агрессивные молодые люди, которые самоорганизовались заранее – именно для драк, для противодействия силам правопорядка. Писали, как надо одеваться, как надо экипироваться. Это спланированная акция.  

Начались наезды на сотрудников органов внутренних дел. Перелом ноги был после наезда у парня – стопа вывернута в сторону

Но когда начались наезды на сотрудников органов внутренних дел – 11 наездов, 8 наездов на 12 сотрудников военнослужащих за два дня. Это в Барановичах – что он творит! Перелом ноги был после наезда у парня – стопа вывернута в сторону.

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-37

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-39

До этого мы видели наезд в Минске. Сам канал NEXTA его и опубликовал. Не знаю, наверное, гордился страшно этим. Хотя это изобличает действия вот этих. Может быть, стимулировал, потому что, видимо, в такой борьбе у них все средства хороши. Мораль, наверное, отсутствует полностью.  

Идентифицированы будут все, кто кидал, кто поджигал. Все ответят, кто поднял руку на сотрудника милиции  

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-42

Идентифицированы будут все, кто кидал, кто поджигал. Все, кто там был. И камеры, и все остальные средства, их друзья выкладывают видео – все пойдет в ход. Все, кто поднял руку на сотрудника милиции (и этому будет объективное подтверждение на видео), ответят все.  

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-45

Был там из любопытства (там же много было и таких), ни в кого ничего не швырял, стоял, смотрел, кричал, снимал на телефон – но это не преступление. Мы не кровожадные люди и за это их трогать не будем. Естественно, человек на каждой акции был. Его нахождение во время акций, допустим, вчера, налагается на список 9-11-го. Разве он случайный? Ну, позевал ты 9-го, позевал 10-го. Но если ты и сегодня там и завтра будешь?..  

О тех, кто демонстративно выбрасывает милицейскую форму: «Не хочу их ничем клеймить. Может они были и хорошие ребята»  

О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев-48

Я с ними не хочу разговаривать и говорить я им ничего не хочу. Это их выбор. Про предателей все сказано. Среди них есть те, кто бил себя кулаком в грудь раньше. Среди них есть те, кто в милицию пришел – я не знаю, по каким мотивам, что они преследовали. Не хочу их ничем клеймить. Может они были и хорошие ребята. У них не хватило стойкости, мудрости, знаний. Видимо, мало читали нормальных книг и аналитических программ. Больше верили желтой прессе.  

«Если ты чего-то не хочешь, просто тихо напиши рапорт»

Везде есть ноющие о правительстве плохом. Покажите мне ту страну, где их нет. Но если ты чего-то не хочешь, просто тихо напиши рапорт. А вот это демонстративное выкладывание погон, жетона и удостоверения на публику – это явно за какую-то обещанную сумму. Или второй мотив – это прославиться, но прославиться, будучи Иудой, это слабенькая слава.  

# Массовые беспорядки # общество # Юрий Караев # Константин Придыбайло # Фотофакт

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