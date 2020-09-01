О событиях, которые происходили в Беларуси после 9 августа, и что скрывается за слухами. Рассказывает Юрий Караев

Новости Беларуси. 131 сотрудник внутренних дел пострадал во время акций протестов в Беларуси. 28 из них сейчас находятся в госпитале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди самых сложных травм – многочисленные переломы в результате наездов автомобилями оппозиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Юрий Караев. Глава ведомства прокомментировал видео событий, которые происходили после 9 августа в Минске и регионах, а также поделился своим мнением о тех сообщениях, которые активно в эти дни распространяли некоторые интернет-ресурсы. Речь идет в том числе о милиционерах, демонстративно выбрасывающих свою форму, и о шокирующем заявлении несовершеннолетнего участника акции протестов. Рубрика «Мнение». О слухах об изнасиловании 16-летнего парня: «Диагноз у нас есть: там все только про челюстно-лицевую хирургию. И ни слова про все, что ниже»

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:

Мне становится известно, что бродит устно передаваемое, потом и в интернете, история, что 16-летний мальчик в больнице, который спасен от разрыва прямой кишки, потому как был изнасилован палкой ПР-73. Меня это, конечно же, заинтересовало: неужели такие садисты служат в органах правопорядка? Если служат, то я должен их найти и от них избавиться. Слухи распространяют так, что из всего массива информации про изнасилованных, разорванных и так далее наконец-таки один идентифицируется. Называется 3-я детская больница Минска, в которой даже врачи считают, что это произошло. И рассказывают об этом своим родственникам, те на работе – и весь город в ужасе. Я посылаю туда начальника уголовного розыска республики, исполняющего обязанности. Говорю: лично ты едешь, идешь по цепочке и находишь мне такого милиционера, который это совершил. И никто его прикрывать, закрывать и тихарить не собирается. Потому что если такое есть, нам с ним не по пути. Собирает материал, на следующий день приезжает, приходит ко мне и докладывает: «Товарищ министр, собран материал. В материале: такой мальчик есть». Установлен, вот оно. У него диагноз в материале есть, есть рапорт, есть первичный диагноз – там что-то связанно со скулами, челюстью. Дальше в этом материале, чтобы все понимали, насколько это доказательно, есть вторичный диагноз. Я лично помню, что там написано: «Пациент шутит с медперсоналом, самостоятельно передвигается по палате».

И через два дня буквально он выписан, и теперь его найти невозможно. Но диагноз у нас есть: там все только про челюстно-лицевую хирургию, скажем так. И ни слова про все, что ниже. Врачи такого диагноза не подтверждают, смеются: «Такого не было». «Вы видите, как заранее агрессивно настроены молодые люди» Посмотрите, вы видите, как заранее агрессивно настроены молодые люди, сами нарываются на сотрудников органов внутренних дел, Госавтоинспекции, которые, в принципе, не собирались делать им никаких замечаний. Посмотрите, по характерно расставленным рукам, жестам – скорее всего, молодые люди находятся в состоянии алкогольного опьянения. Они вдвоем, втроем цепляются к пятерым сотрудникам ГАИ.

А теперь посмотрите, как они по команде вот этого, в байке, бегут на сотрудников внутренних дел (подробнее – в видеоматериале). Это координатор. Толпа, которая изображает мирный протест, по своему составу состоит из одних бойцов.

Вот это бросают 100 % коктейли Молотова – фанаты, или анархисты. Мы салюты на вооружении внутренних войск и ОМОНа не держим. Нам фейерверки на улице устраивать нечего.

Вот, пытаются из плитки изготовить камни для бросания, делают баррикаду. Это Минск, улица Кальварийская, возле УВД области. Перегораживают дорогу, и скорая помощь не может проехать (это площадь Бангалор), потому что баррикада. А ведь в ней кто-то, наверное, нуждался.

Коктейль Молотова в руке, хочет бросить. Вот, на Немиге нападение на омоновцев.

«Они были подготовлены. Они заранее одурманены Telegram-каналами» Они были подготовлены. Они заранее одурманены Telegram-каналами. Невзирая ни на какие результаты выборов, не дожидаясь их окончания, публикования, уже были к этому готовы и заряжены. Посмотрите, разве спонтанно такое может возникнуть?

В отличие от дней, которые были после 11, 12 числа, когда вдруг появились по методике Шарпа (или по чьей-то еще) женщины с цветами – против насилия. А какой состав толпы вот здесь? Это агрессивные молодые люди, которые самоорганизовались заранее – именно для драк, для противодействия силам правопорядка. Писали, как надо одеваться, как надо экипироваться. Это спланированная акция. Начались наезды на сотрудников органов внутренних дел. Перелом ноги был после наезда у парня – стопа вывернута в сторону Но когда начались наезды на сотрудников органов внутренних дел – 11 наездов, 8 наездов на 12 сотрудников военнослужащих за два дня. Это в Барановичах – что он творит! Перелом ноги был после наезда у парня – стопа вывернута в сторону.

До этого мы видели наезд в Минске. Сам канал NEXTA его и опубликовал. Не знаю, наверное, гордился страшно этим. Хотя это изобличает действия вот этих. Может быть, стимулировал, потому что, видимо, в такой борьбе у них все средства хороши. Мораль, наверное, отсутствует полностью. Идентифицированы будут все, кто кидал, кто поджигал. Все ответят, кто поднял руку на сотрудника милиции

Идентифицированы будут все, кто кидал, кто поджигал. Все, кто там был. И камеры, и все остальные средства, их друзья выкладывают видео – все пойдет в ход. Все, кто поднял руку на сотрудника милиции (и этому будет объективное подтверждение на видео), ответят все.

Был там из любопытства (там же много было и таких), ни в кого ничего не швырял, стоял, смотрел, кричал, снимал на телефон – но это не преступление. Мы не кровожадные люди и за это их трогать не будем. Естественно, человек на каждой акции был. Его нахождение во время акций, допустим, вчера, налагается на список 9-11-го. Разве он случайный? Ну, позевал ты 9-го, позевал 10-го. Но если ты и сегодня там и завтра будешь?.. О тех, кто демонстративно выбрасывает милицейскую форму: «Не хочу их ничем клеймить. Может они были и хорошие ребята»