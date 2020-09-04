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Вице-премьер ответил на призывы не оплачивать коммунальные услуги

04 сентября 2020 11:04
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Новости Беларуси. Нового вице-премьера 4 сентября представили в Совмине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анатолий Сивак будет курировать сферы строительства, транспорта и ЖКХ.  

Нового вице-премьера Беларуси представили в Совмине

Вице-премьер ответил на призывы не оплачивать коммунальные услуги -1

Журналисты поинтересовались у вице-премьера его мнением касательно призывов к неуплате услуг ЖКХ, которые массированно отрабатывают некоторые Telegram-каналы.  

Вице-премьер ответил на призывы не оплачивать коммунальные услуги -4

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Как может быть коммунальная услуга реализована, если она не будет профинансирована? Она просто не будет реализована, эта услуга. Это прямая связь. Это затраты, которые необходимо финансировать, поэтому даже вопрос выглядит достаточно странным.  

# Проблемы ЖКХ # общество # Анатолий Сивак # Роман Головченко # Владимир Кухарев # Фотофакт

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