Вице-премьер ответил на призывы не оплачивать коммунальные услуги

Новости Беларуси. Нового вице-премьера 4 сентября представили в Совмине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анатолий Сивак будет курировать сферы строительства, транспорта и ЖКХ.
Новости Беларуси. Нового вице-премьера 4 сентября представили в Совмине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анатолий Сивак будет курировать сферы строительства, транспорта и ЖКХ.
Журналисты поинтересовались у вице-премьера его мнением касательно призывов к неуплате услуг ЖКХ, которые массированно отрабатывают некоторые Telegram-каналы.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Как может быть коммунальная услуга реализована, если она не будет профинансирована? Она просто не будет реализована, эта услуга. Это прямая связь. Это затраты, которые необходимо финансировать, поэтому даже вопрос выглядит достаточно странным.