Вице-премьер ответил на призывы не оплачивать коммунальные услуги

Новости Беларуси. Нового вице-премьера 4 сентября представили в Совмине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анатолий Сивак будет курировать сферы строительства, транспорта и ЖКХ.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Как может быть коммунальная услуга реализована, если она не будет профинансирована? Она просто не будет реализована, эта услуга. Это прямая связь. Это затраты, которые необходимо финансировать, поэтому даже вопрос выглядит достаточно странным.