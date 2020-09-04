«В другой профессии себя не вижу». Более 400 курсантов Академии МВД приняли присягу. И вот что они рассказали

Молодые люди уже прошли проверку дисциплиной и физическими нагрузками – позади первый учебный сбор.

По традиции, торжественный ритуал проходит на площади Государственного флага.

Новости Беларуси. Пополнение в Академии МВД. 437 курсантов приняли сегодня, 4 сентября, присягу, сообщили в программе Новости «24 часа».

У многих из зачисленных уже есть бэкграунд в погонах – это суворовцы, выпускники кадетских училищ, специализированных лицеев МВД и МЧС.

После учебы будущие офицеры будут работать в различных подразделениях МВД, Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля и Государственного комитета судебных экспертиз. Среди новобранцев и 15 девушек.