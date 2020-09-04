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«В другой профессии себя не вижу». Более 400 курсантов Академии МВД приняли присягу. И вот что они рассказали

04 сентября 2020 11:47
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Новости Беларуси. Пополнение в Академии МВД. 437 курсантов приняли сегодня, 4 сентября, присягу, сообщили в программе Новости «24 часа».  

По традиции, торжественный ритуал проходит на площади Государственного флага.  

Молодые люди уже прошли проверку дисциплиной и физическими нагрузками – позади первый учебный сбор.  

«В другой профессии себя не вижу». Более 400 курсантов Академии МВД приняли присягу. И вот что они рассказали-1

«В другой профессии себя не вижу». Более 400 курсантов Академии МВД приняли присягу. И вот что они рассказали-3

У многих из зачисленных уже есть бэкграунд в погонах – это суворовцы, выпускники кадетских училищ, специализированных лицеев МВД и МЧС.  

После учебы будущие офицеры будут работать в различных подразделениях МВД, Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля и Государственного комитета судебных экспертиз. Среди новобранцев и 15 девушек.  

«В другой профессии себя не вижу». Более 400 курсантов Академии МВД приняли присягу. И вот что они рассказали-6

Анна Воробей, курсант Академии МВД:  
У меня это было осознанное решение. Я будущий эксперт-криминалист. Очень много изучала специфику этой профессии и себя на данный момент в другой профессии не вижу. Это был осознанный мой выбор, я готова ко всем трудностям. Я трудностей не боюсь. Считаю, что Академия поможет мне стать высококвалифицированным специалистом.  

«В другой профессии себя не вижу». Более 400 курсантов Академии МВД приняли присягу. И вот что они рассказали-9

«В другой профессии себя не вижу». Более 400 курсантов Академии МВД приняли присягу. И вот что они рассказали-11

Станислав Громыко, курсант Академии МВД:  
Это была моя цель с детства. Я на отца смотрел, и хотел стать, как он бороться с преступностью и ловить преступников.  

«В другой профессии себя не вижу». Более 400 курсантов Академии МВД приняли присягу. И вот что они рассказали-14

«В другой профессии себя не вижу». Более 400 курсантов Академии МВД приняли присягу. И вот что они рассказали-16

Поддержать первокурсников в важный для них день собрались родные. Впереди у курсантов 4 года обучения в главном милицейском вузе Беларуси.  

# Высшее образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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