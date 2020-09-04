Прямой эфир

Мы уже такую ситуацию пережили. То, что происходит в Беларуси, приводит в ужас. Монолог женщины, которая переехала из Украины

04 сентября 2020 12:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Татьяна Никитенко переехала из Украины в Беларусь. Причина – военные действия, которые происходили в Луганской области, сообщили в программе Новости «24 часа».  

Женщина сравнивает события и свою жизнь в двух странах.  

Мы уже такую ситуацию пережили. То, что происходит в Беларуси, приводит в ужас. Монолог женщины, которая переехала из Украины-1

Мы уже такую ситуацию пережили. То, что происходит в Беларуси, приводит в ужас. Монолог женщины, которая переехала из Украины-3

Татьяна Никитенко, хлебопек:  
Я люблю Беларусь. Причиной нашего переезда стали военные действия, происходящие в Луганской области. Приняли решение переехать в Беларусь, на вторую родину моего мужа.  

Я работаю тестоводом на хлебозаводе, учусь в технологическом колледже в Барановичах на техника-технолога. На предприятии нам оказали материальную помощь, помогли с жильем, с финансами на первое время.  

Мы уже такую ситуацию пережили. То, что происходит в Беларуси, приводит в ужас. Монолог женщины, которая переехала из Украины-6

Когда начался беспорядок – стреляли. Это ощущения непередаваемые. Когда ты не был в этом, то особо не поймешь. Конечно, самые большие переживания были за ребенка.  

Мы уже такую ситуацию пережили. То, что происходит в Беларуси, приводит в ужас. Монолог женщины, которая переехала из Украины-9

Ребенку же не объяснишь, что стреляют там. Когда выходит ребенок на улицу, тебя уже берет такая паника, что это ощущение непередаваемое.  

Мы уже такую ситуацию пережили. То, что происходит в Беларуси, приводит в ужас. Монолог женщины, которая переехала из Украины-12

Мы уже такую ситуацию пережили. То, что происходит в Беларуси, приводит в ужас. Монолог женщины, которая переехала из Украины-14

Мы уже такую ситуацию пережили. То, что происходит в Беларуси, приводит в ужас. Монолог женщины, которая переехала из Украины-16

И здесь тоже начинается какая-то непонятная ситуация. То, что происходят митинги в Беларуси, это немного приводит в ужас. Потому что мы уже данную ситуацию пережили и как-то второй раз переживать не хочется. Хочется спокойствия.  

Мы уже такую ситуацию пережили. То, что происходит в Беларуси, приводит в ужас. Монолог женщины, которая переехала из Украины-19

Мы уже такую ситуацию пережили. То, что происходит в Беларуси, приводит в ужас. Монолог женщины, которая переехала из Украины-21

Беларусь как страна очень хорошая для жизни. Спокойная, тихая, сохраняется порядок. Отпустить ребенка на улицу можно не задумываясь, потому что милиция ходит по улицам и никаких нюансов нет.  

Мы уже такую ситуацию пережили. То, что происходит в Беларуси, приводит в ужас. Монолог женщины, которая переехала из Украины-24

Здесь поддерживается порядок.  

Читайте также:

Здесь мама не боится быть в декрете. Софо из Грузии рассказывает, почему переехала в Беларусь и как здесь складывается её жизнь

Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает

Нам сказали, что мы дома. История украинки, которая переехала в Беларусь в 2014 году и сейчас ни о чём не жалеет

# Акции протеста # общество # Татьяна Никитенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В другой профессии себя не вижу». Более 400 курсантов Академии МВД приняли присягу. И вот что они рассказали
04 сентября 2020 11:47

«В другой профессии себя не вижу». Более 400 курсантов Академии МВД приняли присягу. И вот что они рассказали

Вице-премьер ответил на призывы не оплачивать коммунальные услуги
04 сентября 2020 11:04

Вице-премьер ответил на призывы не оплачивать коммунальные услуги

Нового вице-премьера Беларуси представили в Совмине
04 сентября 2020 11:01

Нового вице-премьера Беларуси представили в Совмине