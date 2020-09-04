Мы уже такую ситуацию пережили. То, что происходит в Беларуси, приводит в ужас. Монолог женщины, которая переехала из Украины

Новости Беларуси. Татьяна Никитенко переехала из Украины в Беларусь. Причина – военные действия, которые происходили в Луганской области, сообщили в программе Новости «24 часа». Женщина сравнивает события и свою жизнь в двух странах.

Татьяна Никитенко, хлебопек:

Я люблю Беларусь. Причиной нашего переезда стали военные действия, происходящие в Луганской области. Приняли решение переехать в Беларусь, на вторую родину моего мужа. Я работаю тестоводом на хлебозаводе, учусь в технологическом колледже в Барановичах на техника-технолога. На предприятии нам оказали материальную помощь, помогли с жильем, с финансами на первое время.

Когда начался беспорядок – стреляли. Это ощущения непередаваемые. Когда ты не был в этом, то особо не поймешь. Конечно, самые большие переживания были за ребенка.

Ребенку же не объяснишь, что стреляют там. Когда выходит ребенок на улицу, тебя уже берет такая паника, что это ощущение непередаваемое.

И здесь тоже начинается какая-то непонятная ситуация. То, что происходят митинги в Беларуси, это немного приводит в ужас. Потому что мы уже данную ситуацию пережили и как-то второй раз переживать не хочется. Хочется спокойствия.