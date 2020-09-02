Прямой эфир

Избивал омоновца, призывал резать людей в соцсетях. В Беларуси продолжаются расследования фактов массовых беспорядков

02 сентября 2020 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают расследования фактов массовых беспорядков в стране после выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избивал омоновца, призывал резать людей в соцсетях. В Беларуси продолжаются расследования фактов массовых беспорядков-1

Был задержан 27-летний минчанин, который участвовал в избиении омоновца. Другой подозреваемый, 33-летний неработающий, вышел на улицу 9 августа с металлической трубой в руках. В районе стелы «Минск – город-герой» он также присоединился к агрессивным митингующим. Все они дают признательные показания.

Избивал омоновца, призывал резать людей в соцсетях. В Беларуси продолжаются расследования фактов массовых беспорядков-4

9 августа вечером на Немиге участвовал в драке с ОМОНом. Одного из них я повалил и ударил ногой. После этого подбежали очень много людей, начали его избивать. В содеянном раскаиваюсь.

Избивал омоновца, призывал резать людей в соцсетях. В Беларуси продолжаются расследования фактов массовых беспорядков-7

Шел, присоединился к толпе.
Где это было?
В районе стелы. Шепнули сзади: «Возьми палку».

Избивал омоновца, призывал резать людей в соцсетях. В Беларуси продолжаются расследования фактов массовых беспорядков-10

Установлена личность еще одного активного участника массовых беспорядков, который на своих страницах в соцсетях призывал «резать и убивать» сотрудников милиции. 25-летний бывший спортсмен, ныне грузчик, был в первых рядах протестующих, тех, кто в районе станции метро «Пушкинская» устраивал «сцепки» и оказывал активное сопротивление силам правопорядка.

Избивал омоновца, призывал резать людей в соцсетях. В Беларуси продолжаются расследования фактов массовых беспорядков-13

Я писал на некоторых Telegram-каналах, на одном, в «Беседах белорусской революции», о призывах, о чем сожалею.
Какие призывы были?
Призывы резать, убивать.

Избивал омоновца, призывал резать людей в соцсетях. В Беларуси продолжаются расследования фактов массовых беспорядков-16

Все они сейчас раскаиваются в содеянном, однако установленной законом ответственности избежать не удастся. Правоохранители напоминают: каждый человек, нарушивший закон, будет найден и понесет заслуженное наказание.

# Массовые беспорядки # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Солигорске продолжают появляться зоны отдыха. В этот раз открыли обновлённую детскую площадку
02 сентября 2020 14:36

В Солигорске продолжают появляться зоны отдыха. В этот раз открыли обновлённую детскую площадку

Когда в Минске заканчивается сезон аттракционов и почему его могут продлить?
02 сентября 2020 14:09

Когда в Минске заканчивается сезон аттракционов и почему его могут продлить?

Эксперты озвучили выгоды Литвы от транзита товаров через Беларусь
02 сентября 2020 13:57

Эксперты озвучили выгоды Литвы от транзита товаров через Беларусь