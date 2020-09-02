Избивал омоновца, призывал резать людей в соцсетях. В Беларуси продолжаются расследования фактов массовых беспорядков

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают расследования фактов массовых беспорядков в стране после выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Был задержан 27-летний минчанин, который участвовал в избиении омоновца. Другой подозреваемый, 33-летний неработающий, вышел на улицу 9 августа с металлической трубой в руках. В районе стелы «Минск – город-герой» он также присоединился к агрессивным митингующим. Все они дают признательные показания.

9 августа вечером на Немиге участвовал в драке с ОМОНом. Одного из них я повалил и ударил ногой. После этого подбежали очень много людей, начали его избивать. В содеянном раскаиваюсь.

– Шел, присоединился к толпе.

– Где это было?

– В районе стелы. Шепнули сзади: «Возьми палку».

Установлена личность еще одного активного участника массовых беспорядков, который на своих страницах в соцсетях призывал «резать и убивать» сотрудников милиции. 25-летний бывший спортсмен, ныне грузчик, был в первых рядах протестующих, тех, кто в районе станции метро «Пушкинская» устраивал «сцепки» и оказывал активное сопротивление силам правопорядка.

– Я писал на некоторых Telegram-каналах, на одном, в «Беседах белорусской революции», о призывах, о чем сожалею.

– Какие призывы были?

– Призывы резать, убивать.