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Юлия Артюх: борьба происходит не с Лукашенко, а с нами, с белорусским народом

12 марта 2021 16:22
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Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Негладко» и взгляд Юлии Артюх на ситуацию в стране и за ее пределами.

Юлия Артюх:  
Пока Тихановская оправляется от провального интервью и нелепых высказываний, под занавес вышли и скачут «НИХТО» иные, как малолетние шуты из Польши. Явно подмочив свою репутацию и потеряв авторитет у протестунов, организовали небольшую пиар-кампанию. Сначала пропали на пять дней, пытаясь создать интригу, потом анонсировали фильм про дворцы Лукашенко.

Почерк работы, кстати, с душком Навального. И больше не говорите, что расположение офиса Тихановского и Навального в одном здании в Москве – случайность. С одной руки кормились.

Юлия Артюх: борьба происходит не с Лукашенко, а с нами, с белорусским народом-1

Юлия Артюх:  
Вернемся к бездарному фильму Степаши. Голубая бездна пробила дно. Что вы там разыскивали? У любого спросите – где находится дворец Лукашенко? – и вам покажут. Сколько белорусов и не только побывали в этом якобы закрытом от чужих глаз дворце, и сосчитать сложно, ведь все главные мероприятия, назначения и награждения проходят в нем. Еще туда организовывают экскурсии. И вообще, это рабочая государственная площадка, которая находится в центре Минска. И, кстати, забыли интервью с Наилей? В нем Лукашенко все свои дворцы без стеснения показал. Ничего не скрывает.

Юлия Артюх: борьба происходит не с Лукашенко, а с нами, с белорусским народом-4

Юлия Артюх:  
А малолетки хайпуют, собирают лайки, управляют безмозглым змагарьем, зарабатывая на предательстве белорусского народа. Международный олимпийский комитет продолжает давление на нашу страну введением временных санкций. Европа давно не брезгует применением политических инструментов в спорте, но что бы так явно, так открыто проявлять давление на нашу страну...

Юлия Артюх:  
Происходит очевидное невероятное. Евросоюз так хочет положить Беларусь на лопатки, что напрочь забыл о дипломатии. Наша политика и союз с Россией всегда их напрягали и не давали покоя. Мне непонятно лишь одно: кто решил, что наглым образом имеет право диктовать, как нам жить? Бесит многих наша независимость. Невступление в Евросоюз, непринятие их правил игры – неужели протестунам до сих пор это непонятно?

Юлия Артюх: борьба происходит не с Лукашенко, а с нами, с белорусским народом-7

Юлия Артюх:  
Напомню, что для вступления в Евросоюз важным условием является закрытие производств и уничтожение собственной промышленности. Только правящим странам Евросоюза разрешено иметь такие привилегии.

На фоне всего происходящего напрашивается вывод: борьба внешнеполитических сил происходит не с Лукашенко, а с нами, с белорусским народом, с большинством, которое стеной стоит за своего Президента. И как бы не хотелось Евросоюзу навязать Беларуси свои нетрадиционные устои, мы выстоим.

Разглаживала складки общества с вами Юлия Артюх.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Юлия Артюх # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Алексей Навальный # Сергей Тихановский # Степан Путило # Наиля Аскер-заде # Фотофакт

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