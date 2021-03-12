Юлия Артюх: борьба происходит не с Лукашенко, а с нами, с белорусским народом

Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Негладко» и взгляд Юлии Артюх на ситуацию в стране и за ее пределами. Юлия Артюх:

Пока Тихановская оправляется от провального интервью и нелепых высказываний, под занавес вышли и скачут «НИХТО» иные, как малолетние шуты из Польши. Явно подмочив свою репутацию и потеряв авторитет у протестунов, организовали небольшую пиар-кампанию. Сначала пропали на пять дней, пытаясь создать интригу, потом анонсировали фильм про дворцы Лукашенко. Почерк работы, кстати, с душком Навального. И больше не говорите, что расположение офиса Тихановского и Навального в одном здании в Москве – случайность. С одной руки кормились.

Юлия Артюх:

Вернемся к бездарному фильму Степаши. Голубая бездна пробила дно. Что вы там разыскивали? У любого спросите – где находится дворец Лукашенко? – и вам покажут. Сколько белорусов и не только побывали в этом якобы закрытом от чужих глаз дворце, и сосчитать сложно, ведь все главные мероприятия, назначения и награждения проходят в нем. Еще туда организовывают экскурсии. И вообще, это рабочая государственная площадка, которая находится в центре Минска. И, кстати, забыли интервью с Наилей? В нем Лукашенко все свои дворцы без стеснения показал. Ничего не скрывает.