Придыбайло о западном обществе: зазомбировали настолько, что на них уже надежды никакой нет

Григорий Азаренок, СТВ:

А это как описать вообще? Только если вот так вот посидеть, постебаться над дебилами.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

Слушай, это не дебилы, это продуманная стратегия, продуманная такая история. Вот мы каждую среду с Марией Владимировной Захаровой как раз на радио. Она меня вводит в контекст постоянно. Я тоже хорошо думаю о западном обществе: они же просыпаются, они же вот, кажется, замечают, что что-то не так. И она говорит все время: да нет, ничего они не замечают. Их настолько уже там зазомбировали, что на них уже на самом деле надежды никакой нет. Нам нужно свое формировать просто и о своем рассказывать. Потому что там, ну серьезно, они просыпаются каждый день с мыслью: а какого я сегодня пола? Какого я сегодня цвета? Меня зовут сегодня Константин или Констанция? А как я себя буду вести? А как ко мне обращаться? Они каждый раз вот даже представляют: вот если бы мы были на Западе, я бы сейчас включился в эфир и сказал: меня зовут Константин Придыбайло, обращаться ко мне можно «он». А у них это каждый раз. Завтра условный такой в параллельной вселенной Придыбайло сказал бы: можно обращаться «они» , «мы», например, или «вы» . Вот они занимают общество такими проблемами, что они уже не думают о том, что происходит выше. Потому что у них каждый день насыщен проблемами. Нужно не забыть выпить лекарства, которые подавляют твою личность, подавляют твои какие-то эмоции – это они назвали антидепрессанты. Они просто подсадили огромное количество людей на очень сложные наркотики. С этих антидепрессантов и прочих слезть практически невозможно. И люди заняты этим.