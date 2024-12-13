Дзермант: Европа застыла в ожидании того, какую позицию Трамп выберет и поддержит

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Сегодня поговорим о политических раскладах в Европе на фоне ожидания возвращения Трампа в Белый дом, потому как от Америки в европейской политике по-прежнему зависит если не все, то очень многое. В ЕС оформляется несколько лагерей, разделенных отношением к конфликту на Украине. Первый из них – сторонники мирных переговоров и скорейшего прекращения конфликта, позиция которых, видимо, максимально близка и самому Трампу. К их числу, прежде всего, стоит отнести венгерского премьер-министра Виктора Орбана, пытающегося заниматься в настоящее время челночной дипломатией между виллой Трампа, Киевом и Москвой. Пока непонятно, что из этого выйдет, поскольку очевидно, что все усилия Орбана блокируются украинской стороной. К Орбану примыкает и словацкий премьер Фицо, также выступающий за переговоры и прекращение войны. Если сторонник этой линии укрепят свое влияние на Трампа, к ним, скорее всего, присоединятся Италия и Австрия с более умеренной позицией по Украине. Второй лагерь – это Франция, пытающаяся сколотить вокруг себя коалицию с привлечением Германии, Польши и Великобритании. Суть этой позиции в заморозке конфликта, необходимости отправки «миротворческого» контингента стран НАТО в Украину с последующим включением оставшейся части страны в эту организацию. Но проблема в том, что позицию Франции, которая играет в свою собственную геополитическую игру, не очень разделяют и в Варшаве, и в Берлине, и в Лондоне.

Алексей Дзермант:

Поляки, несмотря на показную воинственную русофобию не слишком спешат вводить свои войска в Украину, для немцев такая перспектива еще менее привлекательна, а британцы настроены на продолжение войны, но исключительно руками украинцев. То есть французская идея с фактической иностранной оккупацией Украины пока еще не имеет серьезной поддержки среди остальных европейцев. Франция своей активностью хочет показать, что она главная военно-политическая сила в Европе, превосходящая Германию. Британия заинтересована в поддержании хаоса и нанесении максимального вреда России, поэтому будет до конца поддерживать «партию войны». Британцы будут действовать по своему «плану» с привлечением Польши, Нидерландов, скандинавских стран и Прибалтики. Киевский режим подает сигналы о якобы готовности к переговорам, но делает это так, чтобы никаких переговоров не было, продолжалась война и помощь на ее ведение со стороны западных стран. Украинские политики изворачиваются и делают все, чтобы повысить градус эскалации до такой степени, чтобы Трампу было трудно заниматься примирением без потери лица.

Алексей Дзермант:

Но все эти «планировщики», как обычно не принимают во внимание позицию России, для которой, например, иностранные войска в Украине и ее членство в НАТО абсолютно неприемлемы, потому что все равно остаются фундаментальные угрозы безопасности. Поэтому сейчас основные европейские игроки пытаются решить несколько вопросов – донести свою позицию Трампу и его окружению, чтобы убедить в своей правоте и способности добиться желаемого результата. Поэтому с будущим президентом США проводят встречи Макрон и Орбан, а Зеленский пытается заискивать и спастись от вероятного резкого изменения отношения к его режиму со стороны американцев. Но самое печальное зрелище, на мой взгляд, представляет Германия. Такое ощущение, что у этой страны нет уже никакой субъектности, никакой собственной внятной политики и стратегии. Все попытки Шольца что-то предпринять выглядят откровенно слабыми и нелепыми, он уже «хромая утка», которая, скорее всего потеряет власть на предстоящих выборах в Германии.