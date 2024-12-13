Кривошеев: надо вовлекать в управленческую иерархию молодых, чтобы просто не застыть на месте

Андрей Кривошеев, председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов», генеральный директор УП «Минск-Новости»:

Кстати, одно из важнейших решений сегодня — отдать молодежи два знаковых для города Минска, для Республики Беларусь в целом, для нашего самосознания объекта: парк Народного Единства и наш Национальный исторический музей здесь, в Минске. Мне кажется, что никто лучше молодых эти национальные объекты, которые показывают нашу сущность, нашу самость, нашу уникальность, индивидуальность среди народов мира не сделают. Поэтому все символично.

Знаете, для молодых людей своего рода вызов. А как они это видят? Ведь когда мы говорим о том же «Марафоне единства», уж не знаю, но мне часто доводится говорить с людьми старшего поколения, все равно есть вот эта нотка тревоги в голосе, что да, поколение управленцев, которые создали советскую Беларусь, поколение управленцев, которые создали независимую Республику Беларусь, так или иначе уходит. И в силу возраста, и в силу того, что понимает, что нужно вовлекать в управленческую иерархию всё новых и новых молодых, амбициозных, чтобы просто не застыть на месте. У нас министр образования — молодой человек. Глава Администрации. Но вот эта нотка тревожности: молодежь распределиться, распорядиться нашим вот этим достигнутым нашим наследием, и не только нашим, но и большого, больших советских поколений, которые все это выстроили, она звучит. Поэтому для молодежи, на мой взгляд, вдвойне важно брать такие знаковые объекты, национальные, связанные с исторической преемственностью, и доказывать делом более старшему поколению управленцев, что могут, что могут, что не зря вы нам доверяете, не зря Президент приходит, закрывает трудовой семестр, потому что нам есть что показать.