Придыбайло о ситуации на границе с Польшей: белорусские силовики ночью передали беженцам воду, еду, здесь очень холодно

Ситуацию на границе продолжают освещать десятки журналистов различных СМИ. Наш коллега Константин Придыбайло, сотрудник телеканала RT, стал свидетелем того, как польские силовики выдворяют со своей границы мигрантов, которые уже находились на территории Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, 12 ноября группа беженцев пыталась прорваться в сопредельное государство. Им удалось преодолеть заграждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги».
Константин Придыбайло, журналист RТ:
Со стороны польской территории находится группа порядка 60 человек – мигранты. Их польские силовики выдавили поближе к белорусской территории, теперь они находятся прямо вплотную к заборам с колючей проволокой. Они не пускают в Польшу, они их выгоняют натуральным образом в Беларусь, они сейчас находятся на польской территории. Здесь очень много детей, обратите внимание. Все они кричат: пожалуйста, пустите нас в Польшу, здесь холодно. Белорусские силовики ночью передали им воду, еду, поддержали мигрантов, потому что здесь очень холодно. В отличие от людей, которые находятся в том импровизированном лагере беженцев, здесь у людей нет ничего, они буквально на полутораметровой полосе находятся. Вы видите сами – из одежды, спальных мешков соорудили какие-то сидячие места.
Читайте также:
Александр Лукашенко поручил военным организовать специальные палатки для беженцев
Пятые сутки здесь настоящий ад. Как беженцы выживают в суровых условиях и чем помогают белорусы?
База отдыха и кризисные комнаты. Где в Гродненском районе разместят беженцев с границы?