Придыбайло о ситуации на границе с Польшей: белорусские силовики ночью передали беженцам воду, еду, здесь очень холодно

Ситуацию на границе продолжают освещать десятки журналистов различных СМИ. Наш коллега Константин Придыбайло, сотрудник телеканала RT, стал свидетелем того, как польские силовики выдворяют со своей границы мигрантов, которые уже находились на территории Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 12 ноября группа беженцев пыталась прорваться в сопредельное государство. Им удалось преодолеть заграждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги».