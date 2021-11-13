Александр Лукашенко поручил военным организовать специальные палатки для беженцев

Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-польской границе на контроле Президента. Александр Лукашенко поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарных грузов беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы организации помощи застрявшим на границе людям глава государства поднимал на совещании с правительством 11 ноября. Тогда Президент предложил разместить детей в санаториях, чтобы обеспечить им комфортные условия. Однако беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо на границе. В первую очередь речь элементарно о пропитании.