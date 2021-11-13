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Александр Лукашенко поручил военным организовать специальные палатки для беженцев

13 ноября 2021 10:31
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Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-польской границе на контроле Президента. Александр Лукашенко поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарных грузов беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поручил военным организовать специальные палатки для беженцев -1

Вопросы организации помощи застрявшим на границе людям глава государства поднимал на совещании с правительством 11 ноября. Тогда Президент предложил разместить детей в санаториях, чтобы обеспечить им комфортные условия. Однако беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо на границе. В первую очередь речь элементарно о пропитании.

Александр Лукашенко поручил военным организовать специальные палатки для беженцев -4

Утром 13 ноября Александр Лукашенко поручил военным организовать специальные палатки. В них будет аккумулироваться вся собранная помощь и равномерно распределяться среди всех беженцев. Там же будут кормить детей. Ответственные уже приступили к выполнению поставленных задач.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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