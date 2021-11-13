«Праўду пра вялікую вайну ведае толькі народ». Почему эта тема глубоко личная для Ивана Мележа?

Говоря об Иване Мележе, белорусском советском прозаике, драматурге, народном писателе Белорусской ССР, прежде всего вспоминается его масштабное произведение «Люди на болоте». Однако творческое наследие писателя широко и многогранно. В документальном проекте «Тайны Беларуси» мы расскажем, кто же первым увидел у молодого автора задатки таланта и благословил его на литературную деятельность, какое название мог получить его самый известный роман и как сохраняется память о народном писателе в его родной деревне. К 100-летию народного писателя.

Творческое наследие писателя широко и многогранно. Большую популярность имеют его сборники рассказов «Жаркий август», «Что он за человек», «Жизненные заботы», «Близкое и далекое», «В горах дожди». Иван Мележ пробовал себя и в драматургии. Самая известная его драма «Пока мы молодые». Уже после смерти писателя, в 1977 году, вышла «Первая книга», в которую вошли дневники, а также публицистические заметки Ивана Мележа времен войны.