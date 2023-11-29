Придыбайло о деле Координационного совета: «Это абсолютно правильное поведение государства по своей защите»

Константин Придыбайло, тележурналист:

Дело Координационного совета я ждал, наблюдал. Также гадаю, кто же тот человек, который приехал по программе, специальной программе возвращения через эту комиссию и всех сдал. Конечно, интрига очень интересная. Наслаждался интерьерами квартир. Ну, конечно, нужно отдать должное скромности Павла Латушко, который свои инициалы буквально выковал на входе. А все остальное очень и очень интересно. Да, я слышал, вы обсуждали квартиры Чалого. Ну так такой срач, всем срачам срач, как говорится. Я на самом деле рекомендую убрать детей от Telegram-канала, который представляет Татьяна. Потому что они могут использовать это в своих целях и показывать родителям, что вот это вот срач в комнате, а не то, что вы мне там говорите: приди, уберись и так далее. Поэтому это вот недетский контент. С этим нужно быть внимательней и осторожней.

Само дело, конечно, назревало. И сто человек, я даже не знаю всех поименно. Но, конечно, это новый виток. Нет, это не репрессии, это не месть. Это абсолютно правильное поведение государства по своей защите. И мы сейчас наблюдаем в России очень странную ситуацию. Есть бывший депутат Государственной думы Пономарев, который буквально в эти выходные собрал шайку разбойников, а они сидели в очередной раз мечтали, как будут делить Россию. Но, надеюсь, и на них тоже будет нечто подобное заведено, какое-то такое дело. Поэтому, как всегда, я общаюсь на разных мероприятиях и говорю: а вот в Беларуси, а вот в Беларуси... Мне кажется, что от меня скоро люди начнут шарахаться. Потому что касательно каких-то политических, медийных историй я очень часто вспоминаю опыт Беларуси. Многие признаются, что нужно опыт белорусский перенимать. Беларусь меньше чуть-чуть территориально, поэтому нововведения проще как-то принимать и реализовывать.

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