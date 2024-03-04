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Придыбайло: «На данный момент украинская армия испытывает снарядный голод»

04 марта 2024 12:32
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Как и почему на поле боя наметился коренной перелом в пользу России? Обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Придыбайло: «На данный момент украинская армия испытывает снарядный голод»-1

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:
На данный момент украинская армия испытывает снарядный голод. Если они раньше тратили 15-20 тысяч снарядов в день, сейчас –1,5-2 тысячи. Это совсем мало. ВПК западное не справляется, они ставят месячные сроки изготовления необходимого объема, но мы не забываем, что США и та же Великобритания, которая прекрасно себя чувствует на острове, способны уничтожить Европу.

Сейчас мы вспоминаем Приднестровье, в Колбасной стоит огромная площадка, огромные запасы советского вооружения. Советское оружие в Украине есть, снаряды там, поэтому мы видим, что Приднестровье находится под экономической, медицинской, энергетической блокадой Молдовы. А в Молдове прозападное с румынскими паспортами правительство, Санду идет на выборы осенью, говоря, что мы идем в ЕС. Подтолкнуть туда могут легко, разрешив зайти армии.

Придыбайло: Россия и Беларусь остаются одни против коллективного Запада, который бьется в истерике – подробности здесь.

# Международная политика # общество # Константин Придыбайло # Надежда Сасс

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