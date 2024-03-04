Как и почему на поле боя наметился коренной перелом в пользу России? Обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

На данный момент украинская армия испытывает снарядный голод. Если они раньше тратили 15-20 тысяч снарядов в день, сейчас –1,5-2 тысячи. Это совсем мало. ВПК западное не справляется, они ставят месячные сроки изготовления необходимого объема, но мы не забываем, что США и та же Великобритания, которая прекрасно себя чувствует на острове, способны уничтожить Европу.

Сейчас мы вспоминаем Приднестровье, в Колбасной стоит огромная площадка, огромные запасы советского вооружения. Советское оружие в Украине есть, снаряды там, поэтому мы видим, что Приднестровье находится под экономической, медицинской, энергетической блокадой Молдовы. А в Молдове прозападное с румынскими паспортами правительство, Санду идет на выборы осенью, говоря, что мы идем в ЕС. Подтолкнуть туда могут легко, разрешив зайти армии.