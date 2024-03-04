Нигде в СНГ такого нет – поисковый ресурс «Книга памяти» заработал в Беларуси

Автоматизированный банк данных «Книга памяти Республики Беларусь» представили в Минске. Это уникальный информационный ресурс, который позволяет найти место захоронения родственников, ознакомиться с фотоснимками могил жертв войны, а также с их местонахождением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его разработке приняли участие управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн и информационное агентство «Ваяр». «Книга памяти» уже в свободном доступе.

Елена Вольская, начальник группы управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:

Автоматизированный банк данных «Книга памяти Республики Беларусь» уникален тем, что на постсоветском пространстве такого продукта больше нет. Это не архивные документы, а именно персональные сведения о погибших и места захоронений уроженцев Беларуси, граждан, призванных военными комиссариатами Беларуси, а также граждан, погибших на ее территории.

Александр Томкович, заместитель начальника военного информационного агентства «Ваяр»:

При реализации данного проекта военное информационное агентство «Ваяр» обеспечивало его техническую составляющую. Концепцию, предложенную управлением по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн, мы претворили в техническое задание и затем реализовали в виде уникального информационного продукта, который позволяет структурировать и хранить данные о захоронениях.