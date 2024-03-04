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Нигде в СНГ такого нет – поисковый ресурс «Книга памяти» заработал в Беларуси

04 марта 2024 11:24
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Автоматизированный банк данных «Книга памяти Республики Беларусь» представили в Минске. Это уникальный информационный ресурс, который позволяет найти место захоронения родственников, ознакомиться с фотоснимками могил жертв войны, а также с их местонахождением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нигде в СНГ такого нет – поисковый ресурс «Книга памяти» заработал в Беларуси-1

В его разработке приняли участие управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн и информационное агентство «Ваяр». «Книга памяти» уже в свободном доступе.

Нигде в СНГ такого нет – поисковый ресурс «Книга памяти» заработал в Беларуси-4

Елена Вольская, начальник группы управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:
Автоматизированный банк данных «Книга памяти Республики Беларусь» уникален тем, что на постсоветском пространстве такого продукта больше нет. Это не архивные документы, а именно персональные сведения о погибших и места захоронений уроженцев Беларуси, граждан, призванных военными комиссариатами Беларуси, а также граждан, погибших на ее территории.

Нигде в СНГ такого нет – поисковый ресурс «Книга памяти» заработал в Беларуси-7

Александр Томкович, заместитель начальника военного информационного агентства «Ваяр»:
При реализации данного проекта военное информационное агентство «Ваяр» обеспечивало его техническую составляющую. Концепцию, предложенную управлением по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн, мы претворили в техническое задание и затем реализовали в виде уникального информационного продукта, который позволяет структурировать и хранить данные о захоронениях.

Нигде в СНГ такого нет – поисковый ресурс «Книга памяти» заработал в Беларуси-10

Информационный ресурс постоянно пополняется и уточняется. Участие в исследовательской работе по установлению имен погибших принимают представители Министерства образования, поисковых батальонов, библиотек, музеев и архивов, а также школьники и студенты.

# Великая Отечественная война # общество

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