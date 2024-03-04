Лукашенко: скорее всего, Президент Казахстана прилетит с официальным визитом в Беларусь

Беларусь рассчитывает на существенный рост товарооборота с Казахстаном. Президент Александр Лукашенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом этой страны в Минске Ерланом Байжановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот между государствами по итогам 2023 года составил немногим более миллиарда долларов. Успешно работают совместные проекты по производству комбайнов, тракторов, лифтов. В Беларуси зарегистрировано свыше полусотни предприятий с казахстанским капиталом. И это только старт перспективным взаимоотношениям. Планируется дальнейшее продвижение наших технологий и создание на их основе совместных предприятий. Стимулом к развитию двусторонних отношений может стать планируемый официальный визит Президента Казахстана в Минск.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемый господин посол, я хочу традиционно поприветствовать вас у себя, поблагодарить вас за ту большую работу, которую вы провели, особенно в этот ответственный период для нашего государства. Я имею в виду выборы. Вы внимательно следили за ситуацией, происходящей в Беларуси. Знаю, что вы сейчас посещаете разные населенные пункты, места нашей Беларуси. Хотел бы услышать ваши впечатления, может быть, что-то нам подскажете, чего мы не видим. Свежим взглядом всегда виднее, поэтому будем вам очень благодарны.

Александр Лукашенко:

Наша с вами встреча проходит не просто так. Вы знаете прекрасно, что, скорее всего, в третьем квартале Президент Казахстана прилетит с официальным визитом в Беларусь. Нам также очень важно сегодня оговорить некоторые моменты этого важного для Беларуси мероприятия. Переговоры пройдут на самом высоком уровне, заинтересованные лица встретятся в рамках этого визита. И я уверен, что тот миллиард, который мы достигли, товарооборота, после этого визита окажется просто смешным.