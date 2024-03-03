Придыбайло: Россия и Беларусь остаются одни против коллективного Запада, который бьётся в истерике

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

Можно в любой точке договориться. Вопрос: с кем? Мы прекрасно понимаем, что та власть в Украине, которая, по сути, оккупировала даже не территорию Украины. Ведь Владимир Путин и Александр Лукашенко говорили: нам земля-то не особо нужна – люди. И там огромное количество людей находится в заложниках той власти.

С кем разговаривать? Разговаривать с Байденом смысла нет. Он не помнит, что ел на обед, он пожирает мороженое и отвечает на вопросы про войну. Но это страшная картина нарисована. В Европе, тоже понимаем, разговаривать не с кем. И остается одно решение, как это сложилось исторически, мифологически, что у России есть несколько друзей – это армия и флот. Но сейчас можно добавить беспилотники, современные технологии и ракеты – все. Поэтому Россия вместе с Беларусью, наши государства, наши смыслы остаются дни против этого коллективного Запада, который в данный момент бьется в истерике. Они готовы пустить в эту мясорубку кого угодно, что угодно. Они не жалеют никого.